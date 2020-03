Lyon-Saint-Étienne (2-0) - Dembélé offre le derby aux Lyonnais

Ultra dominateurs en première période, les joueurs de Rudi Garcia ont remporté le derby à domicile grâce à un doublé de Moussa Dembélé (2-0).

tient sa revanche. Battu à Geoffroy Guichard en octobre dernier sur un but tardif de Robert Beric (1-0), l'OL a cette fois remporté le derby sur sa pelouse du Groupama Stadium grâce notamment à une première période largement dominée avec près de 80% de possession de balle.

Dans le sillage d'un Bruno Guimaraes une nouvelle fois omniprésent, les hommes de Rudi Garcia se procuraient un grand nombre de situations intéressantes jusqu'à cette 26e minute. Martin Terrier obtenait un coup-franc excentré pour une faute de Mathieu Debuchy - averti sur le coup - avant de voir son centre repris par Moussa Dembélé, seul dans la surface, pour l'ouverture du score.

Lyon continuait de dominer mais ne parvenait pas à faire le break et les deux équipes rentraient aux vestiaires avec ce petit but d'écart. Les Verts revenaient avec de meilleures intentions et se procuraient deux occasions par Loïs Diony (50e) puis Denis Bouanga (58e), mais sans succès.

Lyon se voit refuser deux buts

Toujours devant, les Rhodaniens reprenaient le contrôle du match et Dembélé manquait le doublé sur un centre de Marçal où il devançait Moulin (61e). Lucas Tousart pensait ensuite inscrire son deuxième but de la semaine mais il était refusé à la vidéo en raison d'un contre favorable de la main (64e).

Si Moussa Dembélé ne trouvait toujours pas la faille devant Moulin, une nouvelle fois décisif (71e), Saint-Étienne menaçait sur un coup-franc de Denis Bouanga sorti d'une belle horizontale par Anthony Lopes (75e). Les esprits s'échauffaient quelque peu et la fin de match devenait complètement folle avec un nouveau but refusé à Lyon pour un hors-jeu passif de Dembélé après un rush de Toko Ekambi (80e).

Ce même Toko Ekambi répondait au terme d'un contre supersonique avec une frappe détournée par un Moulin très sollicité à une occasion stéphanoise sur coup-franc, avec un sauvetage de Marçal devant sa ligne (89e). Timothée Kolodziejczak concédait finalement un penalty à l'entrée du temps additionnel en contrant de la main une tentative du très remuant Toko Ekambi, offrant à Moussa Dembélé l'occasion de s'offrir un doublé.

Avec ce résultat, Lyon se replace (5e à 7 points du podium), tandis que Saint-Étienne continue de souffrir dans le bas du classement avec seulement deux points d'avance sur Nîmes, barragiste.