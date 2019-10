Lyon, Rudi Garcia renforce son staff

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi avoir recruté un nouvel entraineur adjoint, pour satisfaire aux demandes de Rudi Garcia.

Rudi Garcia continue de s’entourer de gens de confiance au sein de son nouveau club de l’OL. Un nouveau préparateur physique l’a rejoint en ce début de semaine, en la personne de Paolo Rongoni.

Les deux hommes se connaissent très bien puisque Rongoni a déjà officié dans le staff de Garcia lorsque ce dernier était en charge de la Roma (2014-15) et aussi à l’ (2017-19).

« L’arrivée de Paolo Rongoni vient ainsi compléter l’expertise et les compétences déjà en place au sein du staff lyonnais, et notamment de sa cellule performance aux côtés des trois préparateurs physiques, Antonin Da Fonseca, Dimitri Farbos et Cédric Uras», a fait savoir l’OL dans un communiqué.

Pour rappel, Garcia a déjà attiré à d’autres techniciens qu’il connait très bien. Le coach adjoint Claude Fichaux et le superviseur Christophe Prudhon, avec qui il travaille depuis son passage à , ont également répondu à son appel pour cette aventure à la tête des Gones.

Samedi dernier, contre le , Rudi Garcia a empoché son premier succès avec l’OL. Son bilan est d’une victoire, d’un nul et d’une défaite.