Lyon, Rudi Garcia envoie un message au PSG

Le coach lyonnais Rudi Garcia rêve de faire tomber le leader parisien et de s'emparer de la tête du championnat.

Dimanche soir, le reçoit l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Deux petites longueurs séparent le champion de du club rhodanien, qui se verrait bien devenir calife à la place du calife. Rudi garcia, le coach lyonnais, ne s'en cache pas, il affronte le PSG avec beaucoup d'ambition.

« On a fait ce qu'il fallait avant ce match là. Prendre un maximum de points, cela permet d'arriver dans des conditions optimales. Mais prendre 22 points sur 24 ça serait encore mieux, », a ainsi souri le boss de l'OL devant les médias ce vendredi, lors de son point presse hebdomadaire.

Leo Dubois, s'il est tout aussi ambitieux que son coach, refuse pour autant de s'enflammer avant ce choc. Pour lui, la feuille de route lyonnaise n'a pas changé.

« On doit rester sur nos objectifs initiaux qui sont de retrouver la . Il faut donc continuer à chercher les victoires, on verra où on en sera en mars. Le premier objectif c'est le match de dimanche et le gagner. En gagnant ce match-là on peut se mettre dans une continuité favorable et on passe devant le PSG, c'est notre objectif sur du court terme. »

Rudi Garcia préfère de son côté taquiner son adversaire du jour, estimant qu'une petite défaite ne lui ferait pas de mal.

« Je crois qu'on est au tiers du championnat, cette saison c'est plus serré en tête du classement. Si on venait à gagner ce serait bien pour poursuivre la série, mais être premier à ce moment-là c'est anecdotique. Pour le PSG, une défaite contre nous ce serait bien. Plutôt que d'avoir 15 points d'avance, ça leur permettrait de cravacher au printemps et s'être préparé pour ces matchs en Europe. Ironiquement, ça peut les aider pour leur suite en champions league. Il faut être humbles pour parler de titre, le championnat est dévolu au PSG, mais s’ils ne sont pas à l'arrivée, il faut qu'on fasse partie des équipes qui suivent derrière, » estime ainsi le tacticien.