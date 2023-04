Lyon – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur OL-Rennes.

L'OL, l'adversaire préféré de Génésio

Eliminé sans gloire mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France par le FC Nantes, l'OL (9e avec 44 points) aura bien du mal à décrocher une place européenne pour la saison prochaine.

Les Bad Gones, principal groupe de supporters du club, ont d'ailleurs annoncé qu'ils boycotteraient ce match : « La purge collective que nous a infligée une équipe sans âme et sans valeurs ne mérite que du mépris. Contre Rennes, ce sera sans nous. »

Le Stade Rennais (6e avec 50 points) espère d'ailleurs profiter de cette mauvaise ambiance qui règne à Lyon pour venir l'emporter et prolonger la série d'invincibilité de Bruno Génésio face à son ancien club.

Date, horaire et lieu de Lyon-Rennes

Date Dimanche 9 avril 2023 Ville Lyon (France) Stade Parc OL - Groupama Stadium Heure du coup d'envoi 13h00 heure française Compétition 30e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Benoît Bastien (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lyon-Rennes ?

En France, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lyon-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Lyon-Rennes en streaming sur l'application Prime Video.

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de Lyon-Rennes

Comme face au FC Nantes en Coupe de France, l'OL sera privé de Malo Gusto et d'Amin Sarr qui sont blessés. Victime d'un coup face aux Canaris, Dejan Lovren est incertain.

Du côté des Rennais, Lorenz Assignon et Xeka manqueront le déplacement à Lyon car ils sont tous les deux en phase de réathlétisation tout comme Martin Terrier (genou) et Adrien Truffert (cheville) qui sont forfaits jusqu'à la fin de saison.

Prêté par l'OL à Rennes, Karl Toko-Ekambi n'aura pas le droit de jouer ce match en raison d'un accord entre les deux clubs.

L'équipe probable de Lyon : Lopes - Lukeba, Diomandé, Lovren ou Boatang - Kumbedi, Mendes, Tolisso, Tagliafico - Cherki - Barcola, Lacazette. L'équipe probable de Rennes : Mandanda - Traoré, Omari, Theate, Wooh, Meling - Doué, Ugochukwu, Bourigeaud, Majer - Kalimuendo.

Les statistiques à connaître avant Lyon-Rennes

● Lyon a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes et n'en a plus perdu plus face à un même adversaire dans l'élite depuis novembre 1991-janvier 1993 face à Nantes (4).

● Lyon n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c'était à Auxerre le 17 février (1-2).

● Rennes a perdu 7 de ses 14 matches de Ligue 1 depuis la reprise Post-Coupe du Monde (6 succès, 1 nul), seuls Angers (11), Ajaccio (11) et Troyes (9) se sont inclinés plus souvent sur la période. Le SRFC était resté invaincu lors de ses 11 précédentes rencontres dans l'élite (8 victoires, 3 nuls).

● Lyon n'a remporté que de 2 de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), c'était contre Lille en octobre 2022 (1-0) et Lens en février 2023 (2-1).

● Rennes a rendu 3 clean sheets lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, c'est autant qu'au cours des 32 précédents (48 buts encaissés).

● Aucune équipe n'a inscrit moins de buts à la suite d'un coup de pied arrêté en Ligue 1 2022-2023 que Rennes (6) et Lyon (8). Le SRFC est même la seule encore muette de la sorte dans l'élite en 2023.

● Lyon et Rennes sont les 2 équipes qui accordent le plus de temps de jeu aux joueurs nés au XXIe siècle dans les 5 grands championnats cette saison. Les joueurs nés en 2001 ou après représentent 35% des minutes disputées chez les Lyonnais et 28% chez les Rennais.

● Bradley Barcola est impliqué dans 4 buts lors de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives), c'est autant qu'au cours de ses 27 premiers avec Lyon (2 buts, 2 passes décisives également).

● Lyon est l'équipe actuelle de Ligue 1 contre laquelle Benjamin Bourigeaud a été le plus souvent décisif (3 buts, 3 passes décisives). Il pourrait disputer son 200e match avec Rennes dans l'élite, devenant le 3e joueur à atteindre ce total au 21e siècle après Romain Danzé (323) et Benoît Costil (219).

● Depuis son arrivée sur le banc de Rennes en mars 2021, Bruno Génésio a remporté ses 3 matches de Ligue 1 face à Lyon, son ancien club, avec un total de 11 buts marqués et 5 encaissés.

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.