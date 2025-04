Lyon - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Rennes s’affrontent samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La fin de saison est plus que jamais proche en Ligue 1. Le championnat français aborde ce weekend sa 31e journée, soit le premier des quatre derniers épisodes de la campagne 2024-2025. Cependant, il reste encore des places à chercher notamment celles européennes pour certains clubs. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Rennais, ce samedi, dans un duel qui s’annonce alléchant.

L’OL en plein doute après une semaine noire

Rien ne va plus pour l’Olympique Lyonnais. En l’espace de quelques jours, le club de Paulo Fonseca a connu un enchaînement catastrophique qui pourrait peser lourd dans la course à l’Europe. Jeudi dernier, les Gones pensaient avoir fait le plus dur sur la pelouse de Manchester United, menant de deux buts en prolongation. Mais un relâchement fatal dans les derniers instants a permis aux Red Devils de renverser la situation (5-4), éliminant les Lyonnais en quarts de finale de la Ligue Europa.

Trois jours plus tard, le derby contre l’AS Saint-Étienne devait servir d’électrochoc. Mais au lieu de cela, il a confirmé les difficultés actuelles. Menés rapidement et pénalisés par une décision arbitrale controversée, les Lyonnais se sont inclinés à Geoffroy-Guichard (2-1). Une double désillusion en moins d’une semaine qui replonge l’OL dans ses incertitudes. Conséquence directe de cette défaite dans le chaudron stéphanois : l’Olympique Lyonnais (51 pts) chute à la 6e place du classement, à trois longueurs désormais du podium synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Dans un sprint final ultra-concurrentiel, la marge d’erreur se réduit drastiquement pour les hommes de Fonseca, qui devront impérativement rebondir lors des prochaines journées s’ils veulent espérer retrouver la scène européenne la saison prochaine.

AFP

Rennes, une fin de saison sans pression

À l’opposé de la tension qui entoure l’OL, le Stade Rennais aborde la dernière ligne droite de la saison avec plus de sérénité. Désormais 10e avec 38 points, le club breton ne joue plus vraiment rien. Trop loin des places européennes, mais avec suffisamment de marge pour éviter toute inquiétude liée au maintien, Rennes évolue dans une zone tampon du classement. Depuis l’arrivée d’Habib Beye en janvier, l’objectif initial était clair : assurer la survie du club en Ligue 1. C’est chose faite, et les dernières performances viennent valider le travail du technicien sénégalais.

Portés par leur talent offensif, les Rennais ont impressionné ces dernières semaines avec deux succès convaincants. Un carton à l’extérieur sur la pelouse du Havre (1-5), suivi d’une victoire dans le derby face au FC Nantes (2-1) au Roazhon Park, témoignent de leur potentiel. Mais cette équipe reste sujette à des sautes de forme imprévisibles. Cette irrégularité empêche Rennes de viser plus haut, malgré des prestations parfois enthousiasmantes. Reste à voir si les dernières journées permettront aux Bretons de terminer sur une note positive, et de poser les bases d’un projet plus ambitieux pour la saison à venir.

Horaire et lieu du match

Lyon – Rennes

31e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h 05, heure française

Les compos probables du match Lyon – Rennes

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tessmann - Cherki, Almada, Fofana – Mikautadze.

Rennes : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier - Hateboer (ou Assignon), S. Fofana, Cissé, Matusiwa, Truffert - Tamari, Kalimuendo.

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Rennes ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 26 avril 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.