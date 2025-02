Lyon - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon vs Reims

Lyon affronte Reims en quête de sa première victoire sous Paulo Fonseca. Reims, en crise, espère surprendre les Gones à domicile.

Reims accueille Lyon ce week-end en Ligue 1 dans un duel crucial pour deux équipes en quête de redressement. Alors que Reims vise une qualification européenne, Lyon cherche désespérément à s’éloigner de la zone de relégation.

Lyon en quête d’un nouveau départ avec Paulo Fonseca

La saison 2024 a mal commencé pour l’OL, avec une seule victoire en championnat depuis janvier, un succès 1-0 contre Montpellier. Depuis, les Gones restent sur sept matchs sans victoire, dont trois défaites et quatre nuls, une série qui a coûté son poste à Pierre Sage fin janvier. Paulo Fonseca, ex-entraîneur de l’AC Milan, a pris les rênes mais n’a pas encore trouvé la solution, comme en témoigne la défaite 3-2 contre Marseille le week-end dernier.

Malgré cette mauvaise passe, Lyon n’est qu’à cinq points de la quatrième place occupée par Lille, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Une victoire contre Reims pourrait relancer la dynamique lyonnaise et redonner espoir aux supporters.

Reims sous pression malgré un bon parcours en Coupe

Reims n’est pas en meilleure posture. Les hommes de Samba Diawara, nommé entraîneur intérimaire après le limogeage de Luka Elsner, n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1. Leur dernière victoire en championnat remonte au 10 novembre contre Le Havre (3-0). Depuis, neuf rencontres sans succès, dont un match nul 1-1 contre Lyon en novembre, avec des buts de Rayan Cherki et Oumar Diakité.

Si Reims brille en Coupe de France avec une qualification pour les quarts de finale après avoir battu Bourgoin-Jallieu aux tirs au but, la situation en championnat est plus préoccupante. La défaite contre Nantes le week-end dernier a rapproché les Canaris à un point seulement des Rémois, qui occupent désormais une dangereuse 13e place.

Face à une équipe lyonnaise en difficulté, Reims espère décrocher une quatrième victoire à l’extérieur cette saison et sortir de cette spirale négative en Ligue 1.

Horaire et lieu du match

21e journée de Ligue 1

Stade Groupama Stadium (Lyon)

Dimanche 9 février 2025

A 15h, heure française

Lyon - Reims

Les compos probables de Lyon - Reims

Perri; Tagliafico, Niakhate, Mata, Kumbedi; Tolisso, Matic, Veretout; Nuamah, Mikautadze, Cherki

Reims : Diouf; Akieme, Kipre, Okumu, Buta; Atangana, Patrick, Kone; Nakamura, Diakite, Ito

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Reims ?

La rencontre entre Lyon - Reims sera à suivre ce dimanche 9 février 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.