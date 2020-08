Lyon "pourrait protester auprès de l'UEFA'' à propos de l'arbitre choisi pour le choc de la Ligue des champions avec Manchester City

Le match devrait être dirigé par le responsable néerlandais Danny Makkelie, mais le résultat du match aura un impact sur l'Ajax.

Le match de quart de finale de la entre et l'Olympique Lyonnais suscite la controverse avant même le début de la rencontre et l'entrée des joueurs sur le terrain, l'équipe de étant invité à se plaindre du choix de l'arbitre du match. Le match devrait être dirigé par Danny Makkelie, 37 ans, un ancien policier néerlandais qui a servi d'arbitre assistant vidéo pour la finale de la 2018.

Cependant, il a été suggéré qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts, le match ayant un impact potentiellement profond sur le géant néerlandais, l' Amsterdam. Si Man City gagne, l’Ajax se qualifiera automatiquement pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Si se qualifie et parvient à remporter la compétition, cependant, l'Ajax devra passer par un play-off de qualification, ce qui pourrait les exposer au risque de perdre une énorme somme d'argent s'ils ne se qualifient pas.

"Je ne doute pas de son intégrité"

L'article continue ci-dessous

L'ancien arbitre néerlandais Dick Jol, qui a supervisé la finale de la Ligue des champions 2001 entre le et Valence, pense que l'UEFA a mis Makkelie dans une position délicate, augmentant potentiellement la pression sur son compatriote s'il y a de grandes décisions à prendre. Jol a déclaré à De Telegraaf : "L'UEFA n'aurait pas dû mettre Danny Makkelie dans cette position. Jamais ! Pouvez-vous imaginer les journaux français ? Ils vont dire qu'il truque le match avant qu'un ballon ne soit même touché".

Plus d'équipes

"Financièrement - et d'une manière sportive - il y a tellement d'enjeu dans ce match. Danny Makkelie n'est pas à blâmer. Je ne doute pas de son intégrité pendant une seconde. Il a une énorme réputation auprès de l'UEFA et il fait une carrière internationale de manière formidable, mais que se passe-t-il s'il donne un penalty à Manchester City en fin de match ? Si Manchester City gagne, les doigts seront pointés sur lui", a ajouté Jol.

Si Lyon choisit de porter plainte, il est possible que l'arbitre du match soit changé, comme cela s'est produit avec un officiel néerlandais auparavant. La finale de la Ligue des champions de 1994 entre l' et Barcelone a vu le Néerlandais John Blankenstein remplacé par Philip Don, un arbitre anglais. Il a été dit que Milan était mécontent que Blankenstein avait été chargé de la rencontre alors que Barcelone mené par Johan Cruyff. "Milan était très en colère en 1994 à cause de la présence de Cruyff et Koeman", a déclaré Jol. "Je penserais qu'il y a maintenant la même humeur à Lyon". Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais n'a pas posé réclamation, ni même réagi publiquement dans la presse.