Lyon - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'OL espère renouer avec la victoire en championnat lorsqu'il accueillera Nice ce dimanche. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir.

Après sa belle démonstration de force en Ligue Europa contre le Qarabag (4-1), l'OL espère pouvoir confirmer en championnat face à Nice. Mais gare à l'excès de confiance face à une équipe de Gym toujours capable du pire comme du meilleur.

Lyon a soif de victoire

Lyon n'a plus perdu en championnat depuis sa défaite contre Marseille (1-2) le 22 septembre dernier. Pour autant, les Gones n'ont pas vraiment recollé au classement, puisqu'ils sont 7es. La faute à de très nombreux nuls, dont celui contre Reims la semaine dernière (1-1). S'ils veulent retrouver les hauteurs du tableau général, Lacazette et ses coéquipiers ont donc tout intérêt à enclencher la seconde.

La confiance est quand même de mise côté rhodanien. Tous les signes laissent espérer une fin d'année positive. Collectivement, l'équipe commence à bien tourner. Et les individualités se réveillent également à tour de rôle. Après Rayan Cherki, ce fut au tour de Georges Mikautadze de retrouver son génie. Pierre Sage s'appuiera sur eux pour dominer les Aiglons.

Nice sans complexe

Nice ne vient cependant pas en victime expiatoire au Groupama Stadium. Après la fessée face aux Rangers en C3, les Azuréens sont en quête de rachat. Par ailleurs, ils ont le vent en poupe en championnat puisqu'ils n'ont perdu aucun de leurs 8 derniers matches. Et cette série les a notamment vus accrocher Lens, Paris et Lille et aussi battre Monaco et Brest. Pourquoi ne pas rêver donc d'une autre grande performance face à Lyon.

Horaire et lieu du match

13e journée de Ligue 1

Dimanche 1er décembre 2024

Stade Groupama Stadium (Lyon)

A 17h, heure française

Lyon – Nice

Les compos probables de Lyon - Nice

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Nice : Bulka - Louchet, Bombito, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario - Cho, Diop, Boga – Guessand.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Nice ?

La rencontre entre Lyon et Nice sera à suivre ce dimanche 1er novembre 2024 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.