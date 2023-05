Lyon - Monaco : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lyon - Monaco : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Sauve qui peut ! Habituellement cette affiche entre l’OL et l’AS Monaco a des odeurs de Ligue des champions et de course au podium. Cette saison, ce ne sera pas le cas. Au mieux, elle aura une odeur de course à l’Europe, mais cette affiche ressemble davantage à un match de la dernière chance pour l’OL et à un match pour se racheter et colmater l’hémorragie pour l’AS Monaco.

Deux cadors en difficulté

Auteur d’une remontée en vue d’une qualification européenne via la cinquième place du championnat, Lyon a probablement gâché ses dernières chances le week-end dernier en s’inclinant face à Clermont. Comme un symbole, c’est le meilleur joueur, sans aucun conteste, des Gones qui a manqué la balle de match pour égaliser dans les derniers instants. Spécialiste de l’exercice, Alexandre Lacazette a raté son penalty et n’a pas pu aidé l’OL à éviter une défaite en terre clermontoise.

A trois matches de la fin, Lyon a quatre points de retard sur la dernière place qualificative pour une Coupe d’Europe et ne peut donc plus perdre le moindre point. Pour autant, l’OL a alterné le bon et le moins bon ces dernières semaines. Nul doute que les supporters de Lyon espèrent voir un beau visage de leur équipe ce vendredi soir.

Une victoire pour l'honneur

En face, Monaco n’est pas au mieux. C’est même un euphémisme. Longtemps à la course pour une place en Ligue des champions la saison prochaine, l’ASM s’est effondré en cette fin de saison. Les Monégasques ont laissé échappé beaucoup trop de points avec quatre points sur douze pris lors des quatre dernières journées.

Distancé par Lens et Marseille, Monaco doit désormais assurer sa quatrième place sur cette fin de saison. Avec cinq points d’avance sur Lille, l’ASM peut s’offrir une énorme bouffée d’oxygène avant les deux dernières journées de championnat en cas de victoire en terre rhodanienne.

Choc entre deux équipes revanchardes qui auront à coeur de profiter de ce choc pour donner du baume au coeur à leurs supporters et tenter de finir au mieux, et le plus haut possible, la saison. Difficile de dégager un favori tant l’OL et l’AS Monaco ont été sur courant alternatif ces dernières semaines.

Horaire et lieu du match Lyon - Monaco

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Lyon - Monaco ?

Lyon-Monaco

Ligue 1

Vendredi 19 mai

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et de Monaco

OL : VDVVD



Monaco : VDDVN

Les blessés et absents de Lyon et de Monaco :

Deux absents pour Laurent Blanc et l’OL. Blessés, Bradley Barcola et Jérôme Boateng ne seront pas disponibles pour la réception de l’AS Monaco.

Du côté des pensionnaires du Rocher, il faudra faire sans Mohamed Camara et Malang Sarr, blessés.

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Lopes - Diomande, Lovren, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki - Sarr, Lacazette.

XI de départ de Monaco : Nubel - Vanderson, Disasi, Matsima, Caio Henrique - Matazo, Fofana - Minamino, Golovin, Diop - Boadu.