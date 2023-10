Lyon - Lorient : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dernier au classement de la Ligue 1, l’OL n’a d’autres alternatives que de réagir, ce dimanche lors de la réception de Lorient.

L’OL va-t-il enfin lancer sa saison ce week-end ? Il est vrai que le contexte est favorable avec la réception d’un autre mal classé, à savoir Lorient (16e), mais avec cette équipe malade on se garderait de miser le moindre sou sur un potentiel sursaut.

Lyon n'a plus le droit à l'erreur

Même le changement de coach n’a pas suffi pour infléchir la mauvaise dynamique des Gones. Ils continuent d’empiler les faux-pas. Avec Fabio Grosso, il y a même eu deux défaites sans le moindre but inscrit. L’entraineur italien a dit avoir entrevu une lumière au bout, mais on ne voit vraiment pas laquelle.

S’ils ne veulent pas se retrouver à lutter pour le maintien cette saison, les Lyonnais doivent impérativement renouer avec la victoire. Celle qui leur échappe en Ligue 1 depuis huit rencontres (à cheval sur deux saisons). Il faudrait d’ailleurs remonter à la période avril-septembre 1992 pour trouver la trace d’une série négative plus longue pour l’OL (9).

Il sera intéressant de voir si le staff lyonnais va faire appel à Rayan Cherki pour cette confrontation. L’international espoir est le seul élément créatif à même de provoquer un électrochoc. Mais, attention, dans le camp d’en face il y aura également des joueurs avec une belle palette technique et on pense notamment à Romain Le Faivre. Ce dernier devrait être particulièrement motivé face à son ancienne équipe.

Les compos probables de Lyon - Lorient

Lyon : Lopes; Kumbedi, Mata, Diomande, Tagliafico; Caqueret, Tolisso; Nuamah, Cherki, Moreira; Lacazette

Lorient : Mvogo; Talbi, Laporte, Toure; Kalulu, Abergel, Ponceau, Goff; Faivre, Kroupi, Bris

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Lorient :

La rencontre entre Lyon et Lorient sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner la rencontre en streaming via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.