Lyon – Lorient (3-3) : Les Gones n’y arrivent pas

L’OlympiqueLyonnais a été tenu en échec (3-3) ce dimanche par Lorient à l’occasion de la8éme journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OL a offert son hospitalité à Lorient au Groupama Stadium dans le cadre de la 8éme journée de Ligue 1. Dernier de Ligue, les Gones de Fabio Grosso avaient pour objectif de s’offrir leur première victoire de la saison. Malheureusement c’est sans compter sur une formation bretonne qui a fait preuve de résilience.

Lorient dém arre bien

Les Lyonnais sont sous pression en début de partie. Lopes manque son dégagement qui file directement en touche (3e).Alerté dans la profondeur par Lovren, Nuamah perd son duel face à Touré mais les Lyonnais obtiennent tout de même une touche (6e).Côté droit, Nuamah fait parler sa vitesse en débordant avant de centrer. Le ballon file directement dans les gants de Mvogo (10e).A l'entrée de la surface, l'attaquant, pas attaqué, enroule sa frappe du droit. Le ballon vient se loger dans la lucarne de Lopes, impuissant. Lorient ouvre le score. (0-1 ,16e). Les Gones ne vont pas tarder à réagir.

Belle réaction des Gones

Sur un ballon repoussé au second poteau, le Ghanéen, Ernest Nuamah reprend le ballon du gauche et trompe Mvogo pour marquer son premier but sous les couleurs lyonnaises. (1-1 !,21e).

Décalé côté gauche, le capitaine de l'OL, Lacazette élimine Talbbi et frappe du gauche. Le ballon passe sous Mvogo. L'OL passe devant en deux minutes. 2-1 !

Lacazette et Jeffinho tentent de combiner ensemble. La remise du Brésilien est manquée et la défense bretonne peut récupérer le ballon le ballon.Penalty pour l'OL ! Lancé dans la profondeur par Lopes, Jeffinho conserve le ballon et file au but. Le Brésilien est déséquilibré dans la surface par Touré. Monsieur Turpin n'hésite pas et désigne le petit point blanc.(3-1,47e).

Lyon retombe dans ses travers

Côté gauche, Yongwa centre. Lovren manque, Kroupi a bien suivi et trompe Lopes pour la deuxième fois de l'après-midi. Lorient relance le match (3-2,56e). Très motivés, les lorientais parviendront à refaire leur retard grâce à Jongwa (3-3, 79e).

L’Olympique Lyonnais n'y arrive toujours pas. Alors qu'ils menaient, les Gones se sont fait rejoindre au score. Lyon reste à sa place de lanterne rouge du championnat avec 3 points. Lorient décroche un bon match nul et se retrouve à la 16eme place avec 7 points.