Lyon - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Lille seront aux prises samedi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La fin de la saison 2024-2025 de Ligue 1 approche à grands pas avec des matchs très importants. Le destin de la plupart des clubs de l’élite se joue dans cette ligne droite et les rencontres de ce weekend vont être assez déterminantes. Parmi les affiches prévues pour cette 28e journée du championnat français, figure un choc alléchant entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC. Deux équipes en lice pour une qualification européenne cette saison.

Lyon - Lille, un choc décisif pour la Ligue des Champions

L’Olympique Lyonnais a vu sa belle série prendre fin brutalement du côté de Strasbourg. Après cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés lourdement à la Meinau (4-2). Une défaite qui leur coûte cher puisqu’ils glissent à la 7e place du classement, quittant ainsi provisoirement la zone européenne. Malgré ce revers, les Gones ne sont pas décrochés : ils ne comptent qu’un petit point de retard sur Strasbourg, leur bourreau du week-end, et restent à seulement deux unités du top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une victoire contre Lille est donc essentielle pour l’OL afin de se remettre dans la course pour l’Europe.

De son côté, Lille a parfaitement relancé la machine à l'occasion de la reprise post-trêve internationale. Le LOSC s’est offert le derby du Nord en venant à bout du RC Lens (1-0), dimanche dernier. Une victoire précieuse qui permet aux Dogues, désormais 5es, de revenir à deux longueurs de la troisième place, occupée par Monaco, dernier strapontin offrant un accès direct à la Ligue des Champions.

Horaire et lieu du match

Lyon - Lille

28e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h05, heure française

Les compos probables du match Lyon - Lille

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Cherki, Almada, Nuamah – Mikautadze.

Lille : Chevalier - Meunier, Alexsandro, Diakité, Ismaily - Mukau, André, And. Gomes - Bakker, David, Haraldsson.

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Lyon ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC sera à suivre ce samedi 5 avril 2025 à partir de 20h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.