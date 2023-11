Lyon - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais affronte Lille, dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le LOSC sera en déplacement, ce dimanche, au Groupama Stadium pour défier l’Olympique Lyonnais pour le compte du match en clôture de la treizième journée de Ligue 1. Un match très déséquilibré sur papier, vu le positionnement des deux équipes au classement du championnat de France.

Lille veut se rassurer, l’OL vise sa deuxième victoire

Auteur d’un début de saison très compliqué, l’Olympique Lyonnais séjourne à la dernière place de la Ligue 1 française depuis quelques semaines. Après 12 journées disputées dont un match en retard à jouer contre l’Olympique de Marseille, le 06 décembre, les Gones n’ont réuni que 7 points. Ils ont connu six défaites et connu quatre matchs nuls. L’unique victoire est intervenue lors de la précédente journée contre le Stade Rennais (0-1).

Du côté du LOSC, l’objectif est de se mettre en pleine confiance avant la semaine de Ligue Europa Conférence où il est engagé. En très bonne forme en ce début de saison, les hommes encadrés par Paulo Fonseca, qui occupent la quatrième place en Ligue 1 (20 points), veulent se relancer après leurs deux matchs nuls en championnat respectivement contre Marseille (0-0) et Toulouse (1-1). Une victoire est envisagée par les Dogues avant le déplacement chez les Slovènes du NK Olimpija Ljubljana en Ligue Europa Conférence, jeudi.

Horaire et lieu du match

Lyon – Lille

13e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les équipes probables du Lyon – Lille

Lyon: Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Henrique - Tolisso, Caqueret, Alvero - Nuamah, Lacazette, Cherki

Lille: Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Aleksandro, Ismaily - Bentaleb, Angel Gomes - Zhegrova, Yazici, Cavaleiro - David

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Lille

La rencontre entre l’OL et le LOSC sera à suivre ce dimanche 26 novembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.