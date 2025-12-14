Quelques jours après avoir validé son billet pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais replonge dans le quotidien du championnat. Ce dimanche, les Gones accueillent Le Havre avec une seule idée en tête : relancer la machine en Ligue 1 lors de cette 16e journée du championnat français.

L’OL veut réagir en Ligue 1

La seizième journée de Ligue 1 débute ce dimanche avec l’affiche entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre AC. Le coup d’envoi sera donné à 15h00 au Groupama Stadium. Pour les hommes de Paulo Fonseca, ce rendez-vous arrive à point nommé. Battus le week-end dernier sur la pelouse du FC Lorient (1-0), les Lyonnais veulent effacer cette contre-performance et repartir sur une dynamique positive.

Cinquième du classement, l’OL reste dans la course à l’Europe mais accuse tout de même cinq points de retard sur le top 4. Une victoire s’impose presque comme une obligation pour ne pas voir l’écart se creuser davantage.

Un historique largement favorable à Lyon

À domicile, Lyon affiche une vraie maîtrise face au Havre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’OL n’a perdu qu’un seul de ses douze derniers matchs à domicile contre le club normand en Ligue 1, pour sept succès et quatre nuls. Cette unique défaite remonte au 13 décembre 1997, sur le score de 1-0.

Autre statistique qui rassure les supporters rhodaniens : Lyon n’a concédé qu’un seul revers lors de ses dix derniers matchs à domicile disputés pour conclure une année civile en Ligue 1, avec sept victoires et deux nuls. Un contexte favorable, donc, pour finir l’année sur une bonne note.

Le Havre sous pression avant ce déplacement

En face, Le Havre AC aborde ce déplacement avec prudence. Le club normand occupe la 15e place du classement et lutte clairement pour son maintien. Les hommes de Didier Digard restent sur cinq journées sans victoire et ne possèdent que trois points d’avance sur le premier relégable.

Les difficultés offensives pèsent lourd. Le Havre n’a pas trouvé le chemin des filets lors de quatre de ses sept déplacements cette saison en Ligue 1, dont les deux plus récents : un 0-0 à Toulouse puis une lourde défaite 3-0 au Parc des Princes face au PSG. Dans ces conditions, se rassurer à Lyon s’annonce compliqué.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Le Havre

La rencontre entre Lyon et Le Havre sera à suivre ce dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h00 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match OL - Le Havre

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match entre l'OL et Le Havre se tiendra ce dimanche 14 décembre à partir de 15h00, heure française, au Stade Parc OL de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lyon

L’OL abordera cette nouvelle journée de Ligue 1 avec un effectif diminué. Expulsé lors du dernier match, Ainsley Maitland-Niles est suspendu et manquera ce rendez-vous. Ernest Nuamah et Malick Fofana restent à l’infirmerie, tandis que Ruben Kluivert, Orel Mangala et Tanner Tessmann demeurent incertains à l’approche de la rencontre.

Mis au repos en Ligue Europa en milieu de semaine, Dominik Greif devrait retrouver sa place dans les buts lyonnais ce dimanche, avec l’objectif affiché de signer un nouveau match sans encaisser de but. Devant lui, Paulo Fonseca devrait s’appuyer sur une base défensive solide, articulée autour de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, encadrés par Nicolás Tagliafico et Abner sur les côtés.

Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso reste une pièce maîtresse du dispositif lyonnais. Il devrait être associé à Tyler Morton et Mathys De Carvalho pour assurer l’équilibre. Plus haut, Pavel Šulc et Afonso Moreira sont pressentis pour animer le jeu offensif. Décisif lors de deux des trois dernières sorties de l’OL, Moreira tentera d’enchaîner face à une équipe classée dans la seconde moitié du tableau. En pointe, Martin Satriano devrait occuper le rôle d’avant-centre.

Infos sur l'équipe du Havre

Le Havre se déplace à Lyon avec plusieurs incertitudes dans ses rangs. Thomas Delaine et Abdoulaye Touré sont touchés physiquement, tandis que Simon Ebonog reste incertain. Pour espérer créer la surprise au Groupama Stadium, Didier Digard comptera avant tout sur une organisation défensive rigoureuse.

Dans les buts, Mory Diaw est attendu comme dernier rempart. Il devrait être protégé par une charnière centrale formée par Gautier Lloris et Arouna Sangante, avec Nego et Zouaoui dans les couloirs. Malgré les doutes qui l’entourent, Simon Ebonog pourrait être aligné dans l’entrejeu aux côtés de Seko et Ndiaye afin d’apporter de l’impact.

Offensivement, le HAC dispose de quelques armes capables de faire la différence. Issa Soumaré réalise un début de saison convaincant, avec trois buts et deux passes décisives, tandis que Fodé Doucouré s’est également illustré avec deux réalisations et une offrande. En attaque, Steve Samatta et Kyeremeh devraient accompagner Soumaré pour tenter de faire vaciller la défense lyonnaise.

