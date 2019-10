Lyon - Le bilan peu flatteur de Rudi Garcia en Ligue des champions

L'entraîneur récemment nommé à la tête de l'OL retrouve ce mercredi soir une compétition où il a rarement brillé avec le LOSC puis l'AS Rome.

Nommé il y a une semaine à la tête de l'Olympique lyonnais, Rudi Garcia va diriger son deuxième match ce mercredi soir avec un déplacement du côté de Lisbonne, pour défier le en , après en (0-0). L'entraîneur de 55 ans retrouve une compétition où il a eu beaucoup de mal lors de ses expériences précédentes.

Seulement quatre victoires en 24 matches joués

Ses parcours européens avec le LOSC et l'AS Rome se sont souvent soldés par des échecs et surtout de larges défaites : le Bayern à deux reprises (1-6 en 2012 et 1-7 en 2014) mais aussi le (1-6 en 2015) ont été sans pitié face à ses équipes qui n'ont jamais su dépasser leur étiquette d'outsider dans les grands rendez-vous.

L'article continue ci-dessous

Ses premières campagnes avec le LOSC laissent un goût bien amer : dans la foulée du titre en 2011, l'équipe nordiste se retrouve dans un groupe abordable avec notamment le et Trabzonspor. Les Dogues ne gagneront qu'un match et ne parviendront pas à s'imposer une seule fois à domicile. L'expérience est encore plus délicate l'année suivante avec cinq défaites en six rencontres et une leçon donnée au Stade Pierre-Mauroy par le Bate Borisov.

En quatre participations, il n'a dépassé qu'à une seule reprise la phase de groupes lors de la saison 2015-2016 avec l'AS Rome. Cependant il n'a pas pu disputer les huitièmes de finale puisque les dirigeants romains l'ont licencié avant cette échéance, en janvier 2016.

La coupe aux grandes oreilles semble bien être un terrain hostile pour l'ancien coach de l'OM qui est rarement parvenu à prendre la mesure de ses adversaires malgré des effectifs de qualité. Le test de ce mercredi soir à l'Estádio da Luz permettra de voir si Rudi Garcia est capable de réaliser un défi complexe : dépasser le plafond de verre qui le bloque en C1 avec un effectif qu'il connaît à peine depuis dix jours.