Lyon, la nouvelle pique d'Aulas sur les déficits de l'OM

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas s'est fendu d'une nouvelle pique envers l’olympique de Marseille.

Avant le choc entre l'OM et en , Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, est revenu sur la situation financière de Marseille dans L'Equipe.

"Sur l'exercice, cela ne changera rien aux résultats comptables si, par malheur, on n'est pas qualifiés en C1. Et on restera sur un budget 2021-2022 qui atteindra, présence en C1 ou non, des montants jamais vus. Donc vouloir jouer les annonciateurs de drame, pas avec l'OL. Qui d'autre que nous pouvait investir environ 60 M€ dans le recrutement cet hiver ?", a d'abord lancé JMA.

"Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas Lourdes ! Je ne suis pas Bernadette Soubirous ! Tout le monde ne fait pas 170 M€ de pertes sur deux exercices", a ensuite taclé le cacique de l'OL.

Pour rappel, il y a quelques jours, l'homme fort de Lyon avait déjà attaqué l'OM pour sa gestion financière dans les colonnes du Dauphiné Libéré