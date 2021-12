Lyon interdit ses supporters de déplacement après PFC-OL

Le communiqué de l’Olympique Lyonnais était attendu après les incidents qui ont émaillé la rencontre - définitivement arrêtée à la pause, sur le score de 1-1 - face au Paris FC, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Il a finalement été publié ce samedi, au lendemain des événements. Avec une mesure forte.

L’OL condamne avec la plus grande fermeté les violences commises durant Paris FC - OL et annonce des sanctions https://t.co/j90vOUOpfW — Olympique Lyonnais (@OL) December 18, 2021

"Jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs, l’Olympique Lyonnais décide d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur", a écrit le club présidé par Jean-Michel Aulas dans un communiqué. De quoi anticiper la réunion de la commission de la discipline de la FFF en début de semaine prochaine.

À lire : Lyon risque bel et bien l’élimination en Coupe de France

L'article continue ci-dessous

En effet, cette dernière devrait sans doute prononcer elle aussi l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais jusqu’à nouvel ordre. Que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1. L’élimination du club rhodanien de la première compétition n’est pas non plus à exclure. Au-delà de cette mesure, l’OL a évidemment condamné les incidents.

"Les individus impliqués n’ont pas leur place dans un stade"

"Les individus impliqués n’ont pas leur place dans un stade, la violence ne peut plus être tolérée dans les stades. Ces derniers doivent faire l’objet d’aménagements technologiques et être mieux organisés pour identifier les fauteurs de troubles. Les violences doivent être fermement condamnées par l’ensemble des acteurs du football, y compris par les groupes de supporters", a poursuivi l’OL.

Des Ultras du PSG impliqués ?

En raison de la possible implication de supporters qui n’avaient rien à voir avec la rencontre, à savoir des Ultras du PSG, Lyon a également demandé à ce que la lumière soit faite sur l’identité des fauteurs de troubles. "que ce soit pour le jet de bombe agricole à l’intérieur du parcage en début de mi-temps, les fumigènes, les violences et l’envahissement de terrain".

Et l’OL a menacé les supporters en question, "quelles que soient leurs appartenances de clubs", d’une radiation de stade à vie. "Les équipes de sécurité de l’OL ont d’ores et déjà commencé à analyser toutes les images et utiliseront tous les outils à leur disposition pour sanctionner chacune des personnes qui sera identifiée. l’OL appliquera avec force et détermination les sanctions maximums, y compris la radiation de stade à vie", a ajouté l’actuel 13e de Ligue 1.