Lyon - Go Ahead Eagles : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le grand paradoxe lyonnais. Irrésistible sur la scène européenne (leader avec 12 points), l'Olympique Lyonnais affiche un visage inquiétant en championnat, symbolisé par la défaite "honteuse" à Lorient le week-end dernier. Ce jeudi soir au Groupama Stadium, la réception des modestes Néerlandais de Go Ahead Eagles ne doit pas être un simple match de poule, mais une véritable thérapie collective pour chasser les doutes et apaiser la gronde naissante avant le retour du quotidien de la Ligue 1.

Une "bulle d'oxygène" pour des Gones sous tension

Paulo Fonseca joue les pompiers de service. Si le coach portugais refuse de parler de crise, les signes de nervosité aperçus en Bretagne, notamment chez les cadres comme Corentin Tolisso ou Nicolas Tagliafico, ne trompent pas. L'Europe agit pour l'instant comme une "bulle d'oxygène" vitale. Avec un Tolisso capable de triplé en C3 mais frustré en L1, l'OL doit profiter de ce match pour retrouver le plaisir de jouer et valider quasi-définitivement sa place dans le top 8.

Une ambiance "Orange" dans un stade clairsemé

L'atmosphère promet d'être singulière. Alors que le froid et l'horaire (21h) ont refroidi les ardeurs locales (seulement 30 000 spectateurs attendus), le parcage visiteurs sera en ébullition. Plus de 1 600 supporters néerlandais débarquent pour soutenir leur club culte, auteur d'exploits retentissants contre Aston Villa et le Panathinaïkos. Attention au piège : ces "Aigles" novices jouent sans complexe et pourraient profiter de la moindre apathie lyonnaise pour se faire entendre, sur le terrain comme en tribunes.

Turnover et rachat pour les "bannis"

Ce match sera aussi l'heure de vérité pour ceux qui doivent se racheter. Si Fonseca fera tourner, les regards seront braqués sur des joueurs comme Martin Satriano, en quête d'efficacité, ou Ainsley Maitland-Niles, très critiqué après son non-match à Lorient. Pour eux, c'est l'occasion ou jamais de prouver qu'ils peuvent être des solutions et non des problèmes.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Go Ahead Eagles ?

La rencontre entre Lyon et Go Ahead Eagles sera à suivre ce jeudi 11 décembre 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Lyon - Go Ahead Eagles

Ligue Europa - Ligue Europa Groupama Stadium

La rencontre entre Lyon et Go Ahead Eagles se tiendra ce jeudi 11 décembre 2025 à partir de 21h00, heure française, au Parc OL de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

L’OL se présente amoindri pour la réception des Go Ahead Eagles : Ruben Kluivert, Tanner Tessmann, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont forfaits, tous touchés au bas du corps. Plusieurs titulaires restent donc indisponibles dans un moment clé de la phase de groupes.

Corentin Tolisso, en forme depuis le début de la campagne européenne, devrait une nouvelle fois occuper un rôle central dans l’animation lyonnaise. Paulo Fonseca pourrait reconduire Ainsley Maitland-Niles malgré son exclusion à Lorient et les critiques qui ont suivi, le technicien estimant manquer d’options à droite.

Une rotation n’est pas exclue, mais l’entraîneur lyonnais devrait s’appuyer sur ses cadres pour sécuriser la première place du groupe.

Infos sur l'équipe de Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles se déplacent à Lyon avec un effectif amoindri : Soren Tengstedt, Pim Saathof (genou, et de toute façon non qualifiable), Gerrit Nauber et Robbin Weijenberg (genou) manqueront tous à l’appel.

Sur le plan offensif, Milan Smit reste la principale arme, même si l’attaquant traverse une période creuse – un seul but sur ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Ses deux réalisations européennes sont d’ailleurs regroupées sur la victoire contre le Panathinaïkos en octobre. Malgré cette disette, il reste l’espoir offensif numéro un des Néerlandais pour bousculer l’OL.

La forme des deux équipes

Historique de confrontations

