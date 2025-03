Lyon, Genésio ne s'inquiète pas pour Fekir

Le coach lyonnais, Bruno Genésio, a refusé de montrer du doigt Nabil Fekir après sa prestation décevante contre Strasbourg.

Lyon a chuté mardi soir en Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Parmi les Gones qui ont le plus deçu durant cette partie, il y avait Nabil Fekir. Le champion du monde a livré une prestation dans la lignée de celles qu'il a réalisées en fin d'année dernière, c'est-à-dire neutre, voire même inquiétante.

Ce jeudi, en conférence de presse, Bruno Genésio a été sondé a été propos de son joueur vedette. Le coach lyonnais a cherché à relativiser la mauvaise passe de ce dernier. "On a déjà eu ce genre de discussions avant le match contre le Shakhtar. Ca ne m'inquiète pas, je sais qu'il va se remettre dedans. Ce n'est pas que Nabil ou Memphis (Depay), c'est un problème collectif quand on fait un match comme celui de mardi. Mais tout n'est pas à jeter. On frappe trois le poteau, il ne faut pas résumer la performance à ces deux joueurs. Pas question de stigmatiser tel ou un tel".

Genésio a ensuite tenu à adresser un mot d'encouragement à son capitaine en concédant : "je sais que Nabil sera là vendredi, présent et bien présent". Les Remois, futurs adversaires des Rhodaniens, sont prévenus.