Anthony Lopes : "5 points sur 12, c'est inadmissible pour l’OL"

Anthony Lopes, le gardien de l’OL, a porté un jugement sans concession sur le décevant début de saison de son équipe.

Pour la troisième fois de suite, l’OL n’a pas gagné en . Ce vendredi, les Rhodaniens ont fait match nul contre le Nîmes Olympique (0-0). Une série négative qui s’étire et qui ne fait pas honneur à cette formation. Une réalité que n’a pas manqué de souligner Anthony Lopes au coup de sifflet final.

Au micro de Téléfoot, le gardien des Gones a avoué que le bilan comptable est trop insuffisant et qu’il va vite falloir remettre le bleu de chauffe. « S’inquiéter c’est un grand mot. 5 points sur 12, c’est inadmissible pour un club comme , a-t-il clamé. On se doit de faire le carton plein à domicile. (Il faut) Essayer de créer une forteresse ici. On ne l’a pas fait. On passe une semaine très compliquée. Maintenant il faut se remettre au travail, car il y a plein de choses à améliorer. »

🔛 OL-NIMES [APRES-MATCH]



🗯️ « Prendre 5 points sur 12, c’est inadmissible ! »



⚡️ Frustration et énervement pour Anthony #Lopes après le nul de l’@OL à domicile face au @nimesolympique (0-0)#telefootlachaine #nightclub pic.twitter.com/xwgM8AHLKR — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 18, 2020

« Cela fait 3 matches qu’on ne concrétise pas nos situations »

Après le match, un vrai agacement se lisait sur les visages des cadres Lyonnais. « Quand on ne gagne pas à domicile, c’est normal qu’il y a de la frustration et de l’énervement, a indiqué le portier portugais. Mais il faut essayer d’avancer et trouver du positif. Ce qui nous a marqué ce soir, c’est le but. On a eu des situations en début de match et on ne les concrétise pas. Et cela fait 2,3 matches que cela dure ».

Pour finir, Lopes a lâché un mot concernant le nouveau système tactique concocté par Rudi Garcia. Pour lui, et malgré les deux points abandonnés, c’était une option intéressante : « La défense à 4, on s’adapte. On peut jouer à plusieurs systèmes. Je pense que c’était une bonne solution. Ça nous a permis de créer le surnombre offensivement. Il nous a manqué la finition. »