Lyon : Fabio Grosso de retour comme entraîneur ?

Au four et au moulin pour trouver un nouvel entraîneur, John Textor a désormais dans son viseur un ancien lyonnais.

La situation qui prévaut actuellement à Lyon est inquiétante. A la veille de la reprise de la Ligue, après la première internationale de la saison, le club rhodanien se retrouve sans un entraîneur de premier plan. En effet, plusieurs jours après le limogeage de Laurent Blanc pour mauvais résultat, le sextuple champion de France a du mal trouvé son remplaçant. Le propriétaire du club, John Textor a confié l’intérim à l’un des adjoints de Blanc, Jean-François Vulliez, ce dernier n’a forcément pas l’étoffe nécessaire pour faire face à ce grand challenge ? D’où la nécessité pour le dirigeant américain de trouver au plus vite un nouvel entraîneur.

Textor cherche en v ain

Après l’échec des pistes menant à Graham Potter, Oliver Glasner, Frank Lampard, Habib Beye, le nom de Gennaro Gattuso est revenu avec insistance ces derniers jours. Plusieurs sources ont indiqué que l’ancien international italien discute d’une éventuelle collaboration avec le board de Lyon. Mais ce mercredi, un nouveau nom vient d’être ajouté à cette short-liste des futurs successeurs de Blanc. Ce dernier serait désormais la priorité des dirigeants lyonnais.

Fabio Grosso à Lyon ?

Un italien peut en cacher un autre. Alors qu’il était pressenti ces derniers jours pour prendre les rênes de l’OL, Gennaro Gattuso ne devrait plus venir au bord du Rhône. Le champion du monde italien risque de voir son compatriote et autre champion du monde lui ravir la vedette. Selon l’Equipe, la nouvelle priorité de John Textor serait Fabio Grosso. A en croire, le média français, Textor admire l’ancien joueur de l’OL. Du haut de ses 45 ans, Fabio Grosso sort d’une formidable aventure avec Frosinone en Serie B italienne ces deux dernières saisons. L’ancien latéral gauche a décroché la Série B avec Frosinone la saison dernière. Il y a un an, il avait été annoncé sur le banc de l’OM avant de voir Igor Tudor lui chipper cette place. Si les deux parties trouvent un accord dans les prochaines heures, l’ancien coach du Hellas Vérone, de Brescia et du FC Sion pourrait débarquer rapidement à l’OL comme entraîneur.