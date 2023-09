Lyon en crise, un ancien joueur hallucine

Alors que Lyon s'enfonce davantage dans la crise, un ancien joueur du club se sent mal de voir son club de cœur dans cette situation.

Après 6 journées, l'Olympique Lyonnais se retrouve à la 17ème place de Ligue 1. Avant dernier du classement, la formation rhodanienne traverse un trou d’air sans précédent. Une situation qui ne laisse pas indifférent Samuel Umtiti.

Une crise inédite

Malgré le changement d’entraîneur, la situation de l’Olympique Lyonnais n’a pas pour autant changé. Alors qu’on entendait une thérapie de choc après l’arrivée sur le banc de Fabio Grosso, Lyon a encore perdu ce week-end. Le club rhodanien enregistre sa troisième défaite de la saison contre Brest (1-0) à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Cette mauvaise spirale de l’OL ne laisse pas indifférent Samuel Umtiti.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la rencontre entre son club, Lille et le Stade de Reims, l’ancien défenseur des Gones s’est prononcé sur la situation que vit l’OL.

Umtiti s'inquiète pour Lyon

« Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J'ai été formé là-bas, quand j'ai commencé à jouer, c'était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matchs. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du club. Mais c'est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l'équipe. Mais j'espère qu'on finira devant eux, c'est le plus important ! », a déclaré Samuel Umtiti en conférence de presse le défenseur central des Dogues.

B arcelone, un épisode difficile

Par la même occasion, le champion du monde français est revenu sur ses moments difficiles au FC Barcelone.

"Il y a des moments très difficiles que j'ai pu vivre mais honnêtement, c'est derrière moi. J'ai fait un gros travail là-dessus car j'avais pas mal de rancœur, pas mal de choses en moi et au final, ça ne me permettait pas d'avancer. C'est la vie, j'ai compris que dans une carrière, il y a des hauts, des bas, des choses qui se passent, certaines que je ne peux pas gérer tout seul (…) On a la chance de faire un métier incroyable et, quand on est en bonne santé, vraiment il faut en profiter”, a-t-il conclu.