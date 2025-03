Lyon déroule et s’offre Manchester United en quarts de finale

Lyon vs FCSB

L'OL n’a fait qu’une bouchée du FCSB au Groupama Stadium (4-0) et valide son ticket pour les quarts de la Ligue Europa. Une démonstration.

Il y a des soirées européennes qui se transforment en formalité, et celle de l’OL face au FCSB en faisait clairement partie. Forts de leur succès 3-1 à l’aller, les Lyonnais ont enfoncé le clou au retour, ne laissant jamais l’ombre d’un doute planer sur leur qualification. Dès l’entame, le tempo est imposé par les hommes de Paulo Fonseca. L’avant-garde lyonnaise, composée de Mikautadze, Nuamah et Cherki, étouffe rapidement une défense roumaine dépassée par les événements.

Un OL en mode rouleau compresseur

Il ne faut d’ailleurs que quatorze minutes aux Gones pour ouvrir la marque. Servi par Cherki, Georges Mikautadze déclenche une accélération foudroyante, élimine son vis-à-vis et ajuste Zima d’une frappe limpide au ras du poteau (1-0, 14e). Un but qui donne le ton d’une soirée où Lyon n’aura jamais à trembler.

Le FCSB est sonné et peine à réagir. Pendant ce temps, Lyon en profite pour appuyer sur l’accélérateur. Cherki, encore lui, mène la danse dans l’entrejeu et trouve Mikautadze, qui temporise avant d’offrir une offrande à Ernest Nuamah. L’ailier ghanéen conclut avec puissance et permet aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage mérité (2-0, 37e).

L'article continue ci-dessous

AFP

Mikautadze et Nuamah en patrons

Au retour des vestiaires, la dynamique ne change pas. Lyon continue de jouer avec sérieux et intensité. À peine le temps de se réinstaller que Mikautadze s’offre un doublé. Une passe laser de Cherki le met sur orbite, et l’attaquant géorgien enroule un bijou dans le petit filet (3-0, 47e). Le FCSB est K.O. debout, sans la moindre réponse à opposer.

En fin de match, Nuamah parachève le festival lyonnais d’une nouvelle contre-attaque parfaitement menée (4-0, 88e). Le Groupama Stadium peut exulter : Lyon file en quarts avec autorité et retrouvera Manchester United pour une affiche de prestige. Un défi d’une toute autre envergure attend désormais les Gones.