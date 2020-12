Lyon, Depay évoque son avenir

Memphis Depay a été sondé sur son avenir avant le match contre Brest et a répondu en conférence de presse, ce mardi.

Il avait été très proche de rejoindre le Barça l'été dernier et évoquait ouvertement une arrivée au sein du club catalan. À l'approche du mercato d'hiver, quid de l'avenir de Memphis Depay ? Le Batave, présent en conférence de presse avant le match contre Brest, répond.

"Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit", a estimé l'ancien joueur du devant les médias, lui qui a également été interrogé sur le décès de Gérard Houllier.

"Il était un homme important pour beaucoup de gens. Un homme respecté, par tout le monde. J'avais du respect pour lui. Il a toujours essayé de m'encourager. Il était très respecté. Comme je l'ai dit, il venait souvent dans le vestiaire et m'adressait toujours un sourire. Je ne le connaissais pas personnellement, mais à chaque fois qu'on était en contact, c'était toujours positif. C'était vraiment très encourageant, en tant que personne. J'appréciais cela".

L'article continue ci-dessous

Alors que son équipe enchaîne les bonnes performances, Depay a forcément été sondé sur une éventuelle conquête du titre, mais refuse de s'enflammer.

"N'allons pas trop vite. Nous sommes vraiment très contents du dernier match. Nous avons l'équipe pour gagner plus de matchs. Chaque semaine, nous pouvons nous améliorer. On a un super collectif. Je suis content, comme tout le monde. Ce qui est important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de voir où ça nous mène. Je n'aime pas trop me projeter. Évidemment, nous voulons vraiment être en l'année prochaine. Nous savons ce qu'il faut faire: gagner des matchs".

Gagner les matches en étant concentré à 100% pour , c'est donc le mantra de Depay. Mais si le Barça revient à l'assaut cet hiver ? "Je ne peux rien dire à propos de ça. Je suis là actuellement, beaucoup de clubs peuvent être intéressés", tonne le joueur en réponse.