Lyon - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais accueille le Stade Brestois, ce dimanche, pour la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

En raison du choix de la Ligue de football professionnel (LFP) de permettre aux équipes engagées en Coupes d’Europe de bien se préparer, seulement six matchs ont lieu ce weekend pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Après le match Metz – Lens (2-1) en ouverture, le duel entre l’Olympique Lyonnais et son homologue du Stade Brestois viendra clôturer ladite journée, ce dimanche.

Lyon – Brest, les Gones pour détrôner les Phocéens

L’Olympique Lyonnais (10e, 38 points) veut profiter de l’absence de l’Olympique de Marseille en raison de sa préparation pour le match retour contre Benfica en Ligue Europa afin de réduire l’écart avec le club du Sud de la France. En cas de victoire contre Brest, l’OL passera provisoirement devant l’OM (8e, 39 points). Sorti d’une belle victoire contre le FC Nantes (1-3), le club rhodanien s’en sort bien. Pierre Sage et ses capés n’ont plus perdu un match depuis leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Ils comptabilisent quatre victoires et un match nul.

De son côté, le Stade Brestois (2e, 53 points) veut non seulement réduire son écart avec le Paris Saint-Germain, mais aussi maintenir sa deuxième place devant l’AS Monaco (3e, 52 points), son challenger direct. Les hommes d’Éric Roy sont plus ou moins en confiance même si les Bretons ont connu un faux pas ces dernières semaines. En cinq sorties en championnat, les coéquipiers de Mounié comptent trois victoires, un match nul et une défaite.

Horaire et lieu de match

Lyon – Brest

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon – Brest

Lyon : Lopez – Maitland-Niles, O'Brien, Adryelson, Tagliafico – Matic, Tolisso, Caqueret – Benrahma, Lacazette, Nuamah

Brest : Bizot – Le Cardinal, Chardonnet, Brassier, Locko – Lees-Melou, Magnetti, Del Castillo, Doumbia – Satriano, Mounié

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Brest

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois sera à suivre ce dimanche 14 avril 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.