Lyon-Barcelone, Samuel Umtiti : "Je rêvais de revenir, émotionnellement ça va être énorme"

Le défenseur du FC Barcelone va retrouver son club formateur ce mardi soir. Un retour à Lyon très attendu par le champion du monde français.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti a pris son envol à l'été 2016 en rejoignant le FC Barcelone. Devenu titulaire indiscutable en Catalogne, l'international français va vivre un match particulier ce mardi soir en revenant au bercail. Mais l'ancien défenseur central de l'OL ne va sûrement pas débuter la rencontre puisqu'il est de retour de blessure. Dans une interview accordée à RMC, Samuel Umtiti a confié son émotion de revenir là ou sa carrière à commencé.

"Lyon, c’est ma ville, la ville où j’ai grandi en tant que joueur, et surtout en tant que personne. J’ai passé énormément de bons moments là-bas. Pour moi c’était un rêve (d'y revenir), depuis que je suis parti j’y pense, je voulais jouer un jour contre Lyon en Ligue des champions, et c’est arrivé… Émotionnellement ça va être énorme, pour moi, mes amis, ma famille… Et même avec les supporters puisque j’ai une très bonne relation avec eux", a indiqué Samuel Umtiti.

Umtiti rêve de la C1

Mais les supporters de l'Olympique Lyonnais vont voir un tout autre Samuel Umtiti que celui qui jouait pour les Gones il y a quelques saisons. Le champion du monde 2018 a avoué avoir évolué depuis son arrivée en Catalogne : "J’ai changé en tant que joueur, j’ai évolué techniquement, mais aussi au niveau de la concentration. Quand vous côtoyez autant de grands joueurs au quotidien, vous progressez forcément, vous apprenez".

Le défenseur français est très ambitieux et rêve de garnir son palmarès sous les couleurs du Barça : "Moi, quand j’ai signé ici (au Barça) c’était pour gagner des titres. J’ai gagné la Copa, la Liga, mais il me manque la Champions. Or quand tu joues à Barcelone tu te dois de la gagner. On a un groupe formidable. Pour moi on est la meilleure équipe". Champion d'Espagne l'an dernier, Samuel Umtiti rêve de la Ligue des champions.

Le FC Barcelone fait bien évidemment, incontestablement, parti des favoris en Ligue des champions cette saison. Mais les Blaugrana auront fort à faire avec le Real Madrid, triple tenant du titre, la Juventus, mais aussi le PSG et Manchester City qui rêvent de la coupe aux grandes oreilles.