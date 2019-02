FC Barcelone, Josep Bartomeu pense déjà à l'après Lionel Messi : "Personne ne peut le remplacer, mais l'idée du football du Barça restera la même"

Le président du FC Barcelone s'est exprimé sur la stratégie actuelle du club catalan et sur l'après Lionel Messi.

Plus grand joueur de l'histoire du FC Barcelone, Lionel Messi a encore de belles années devant lui. Mais l'international argentin a passé la trentaine et tôt ou tard, il devra raccrocher les crampons. Pour ne pas subir une transition trop compliquée, le club catalan devra préparer au mieux la succession de Lionel Messi. Dans une interview accordée à Le Figaro, Josep Bartomeu a confié déjà penser à l'ère post Lionel Messi.

"L'après Lionel Messi ? On y pense déjà, mais c’est un avenir encore lointain. C’est un joueur jeune, il a 31 ans, son rendement est très bon, il joue même de mieux en mieux, je ne sais pas comment il fait ! Il a un contrat pour deux saisons, mais je pense qu’il prolongera sa carrière au-delà de 2021. Mais il faut penser à de jeunes talents. Quand Messi ne jouera plus chez nous, personne ne pourra le remplacer. C’est impossible. Derrière Messi, il n’y a personne. Ni au Barça, ni nulle part ailleurs. » Il s’agit donc de trouver des solutions", a avoué le président du Barça.

"Notre stratégie c'est : le talent est formé à la maison"

"L’entraîneur d’alors devra penser de quelle manière l’équipe jouera. L’idée du football du Barça restera la même. La possession du ballon, la récupération, l’équipe joue ensemble, on fait le pressing haut, on joue avec des latéraux, en 4-3-3 et parfois en 4-4-2… Il y a trois écoles de football qui nous intéressent particulièrement : la brésilienne, l’hollandaise et, en particulier, la française. Les grands talents sortent de ces trois pays", a ajouté Josep Bartomeu.

Le président du Barça a évoqué la stratégie du club sur le mercato : "Signer des joueurs sur le long terme ? Bien sûr. Quand on fait signer Todibo, De Jong, Dembelé, Lenglet ou Arthur, ce sont des joueurs très jeunes, avec un projet sportif à long terme au Barça. Ils vont se consolider petit à petit dans le club. En revanche, si un joueur n’est pas à l’aise, on le laissera partir, nous ne sommes pas un club prison. Il faut investir en permanence. On parle beaucoup des joueurs que l’on prend dans l’équipe A. Mais dans notre centre de formation, nous investissons chaque année 18 millions d’euros. C’est notre stratégie de club : le talent est formé à la maison".

"Quand un joueur arrive au Barça, il sait qu’il va être en concurrence. C’est un défi pour eux, certains l’acceptent, d’autres non. Quand on va chercher un talent à l’extérieur, on nous répond parfois : « Moi, je veux jouer, pas être sur le banc. » De Jong, lui, a confiance en lui. C’est un joueur qui va marquer une époque du football européen. Il a un talent incroyable et une appréhension du football qui est celle du Barça… et la même que celle de l’Ajax", a conclu le président du FC Barcelone.