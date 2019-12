Lyon, Aulas regrette déjà Genesio

Le président lyonnais confie à Eurosport qu'il regrette déjà le départ de Bruno Genesio.

Dans un entretien accordé à Eurosport, l'homme fort de l'OL admet qu'appointer l’ancien boss de l’OM Rudi Garcia après le départ de Bruno Genesio comportait une grosse part de risque :

"C’est vrai, il y avait un risque. Mais ne courrait-on pas un risque de se retrouver 15e après avoir écouté les supporters ? On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité. Je rappelle que Rudi Garcia a joué la finale de la Coupe d’Europe dans mon stade…", a-t-il reconnu.

"Peut-être que j’ai commis une petite erreur. Est-ce que j’ai bien fait ? J’ai écouté les groupes de supporters. Peut-être que je n'ai pas rendu service à l'institution. Après tout, je suis quelqu’un d’humain.", a ajouté Aulas, qui admet également avoir trop vite confié des responsabilités à Juninho et Sylvinho.

"Ensuite, je me suis demandé qui pouvait redresser la barre après avoir donné peut-être trop rapidement le manche à Juninho et Sylvinho. Quand Rudi me dit : "Je joue l’expérience et la complicité avec Juninho", eh bien on se sort d’une sale situation. Parce que quand ça commence à déconner dans le foot, c’est très difficile de stopper l’hémorragie".