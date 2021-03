Lyon, Aulas : "Pour rester aussi longtemps président, il faut sans cesse se réinventer"

Le président de l'Olympique Lyonnais a été élu meilleur président de l'histoire du football français par France Football.

Comment évoquer l'Olympique Lyonnais sans penser à Jean-Michel Aulas ? C'est impossible. Le président de l'Olympique Lyonnais est le principal artisan du succès du club rhodanien. Arrivé à la tête de l'OL en 1987 alors que le club était en Ligue 2, Jean-Michel Aulas a bâti un empire dans le Rhône. Un empire qui a dominé de la tête et des épaules les années 2000 du football français avec sept titres de champion de France consécutifs.

Jean-Michel Aulas a fait de l'Olympique Lyonnais une place forte du football français et a réussi à en faire un club de haut niveau sur le long terme. L'OL a enchaîné plus de vingt saisons avec une qualification européenne à la clé, une série qui s'est achevée cette saison. Alors forcément au moment d'évoquer le meilleur président du football français de l'histoire du football moderne, le nom de Jean-Michel Aulas se doit d'être cité.

Dans son édition de la semaine, France Football a réalisé le classement des 30 meilleurs présidents du football français depuis 1945 et le grand vainqueur de ce classement n'est autre que Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL devance Henri Germain (Reims) et Roger Rocher (Saint-Etienne) sur le podium. Viennent ensuite : 4. Louis Fonteneau (Nantes), 5. Jean-Louis Campora (Monaco), 6. Nasser Al-Khelaïfi (PSG), 7. Michel Seydoux (Lille), 8. Louis Nicollin (Montpellier), 9. Michel Denisot (PSG) et Jean-Louis Triaud (Bordeaux) en dixième position. Bernard Tapie pointe à la 18ème place en compagnie de Claude Bez.

"Le jour où je n'aurais plus cette capacité à me projeter, on prendra quelqu'un d'autre"

Au moment de recevoir cette récompense, Jean-Michel Aulas a accordé une interview à France Football. Le président de l'OL est flatté d'être reconnu pour son travail, mais n'est pas surpris d'être sacré : "Cela aurait été prétentieux de l'imaginer (de finir premier du classement)... Mais, bon, ayant le plus duré et le plus gagné aussi, je savais que je pouvais être reconnu par France Football. Ce n'est pas une surprise fondamentale".

Le président de l'OL a expliqué sa réussite : "La chance d'avoir une bonne santé. Je vois de plus en plus de gens de ma génération disparaître. Aussi les cinquante trophées remportés par les filles et les garçons. Au-delà, cela distingue mon approche généraliste du poste. Je ne suis pas juste un spécialiste de foot ou d'événementiel. J'ai la vision globale d'un entrepreneur meneur d'hommes qui ne doit jamais cesser d'innover. C'est ce sens de l'innovation qui fait que je bouscule les choses.

Voilà la condition pour rester aussi longtemps président. Dans mes deux métiers, les nouvelles technologies et le foot, il faut sans cesse se réinventer car les choses ne seront jamais comme hier. L'après Aulas ? J'ai embauché les meilleurs à chaque poste, ce qui me libère afin de réfléchir à l'avenir. Le jour où je n'aurais plus cette capacité à me projeter, on prendra quelqu'un d'autre. Et l'entreprise continuera de tourner", a conclu Jean-Michel Aulas.