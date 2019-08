Lyon, Andersen promet d'être performant

Présent en conférence de presse, le défenseur lyonnais a promis de ne plus reproduire les erreurs faites en présaison et a jugé le style de Sylvinho.

Recruté cet été pour 30 millions d'euros, Joachim Andersen aura un rôle important cette saison à l'Olympique Lyonnais. Le jeune défenseur danois est censé aider à stabiliser l'arrière-garde des Gones, en difficulté la saison dernière. En conférence de presse, Joachim Andersen a promis aux supporters lyonnais qu'il ne reproduirait pas les mêmes erreurs que lors des matches de la présaison lors des prochaines rencontres en .

"Le montant de mon transfert m'importe peu. C'est un arrangement entre deux clubs. Je veux faire une belle saison et donner mon meilleur pour l'OL. Mon début avec l'OL n’a pas été parfait car j’étais blessé mais c'était agréable de jouer pendant ces matchs de pré-saison. Avant de parler de moi, le plus important, c’était que tous les joueurs étaient en forme. On a certes aidé par le carton rouge vendredi dernier contre mais on a fait un bon premier match et il faut continuer comme ça", a indiqué le défenseur de .

"Je ne sais pas si on peut parler d’un manque de confiance de notre part mais les matchs de pré-saison, ce n’est pas comme les matchs de … On s’est rendu compte que tout ce qu’on avait imaginé ne fonctionnait pas toujours. Concernant le but contre mon camp contre , c’est de la malchance, ce n’est pas une erreur. J’ai bien joué pendant les matchs de pré-saison, j’ai commis deux petites erreurs mais en Ligue 1, ça n’arrivera pas. J’ai encore besoin de connaitre mes coéquipiers mais c’est le football et ça peut arriver. Je suis confiant et je ferai tout pour faire mieux", a ajouté le Danois.

Andersen a de "bonnes sensations" avec Sylvinho

Joachim Andersen pense que son association avec Jason Denayer est prometteuse pour l'avenir : "Avec Denayer, on doit encore apprendre à se connaitre, notamment nos forces et faiblesses mutuelles. Contre Monaco on s’est bien entendus mais on n’a pas eu beaucoup de travail à fournir car Monaco n’a pas joué son meilleur niveau. On a besoin de plus de pression pour tester notre duo mais je me sens bien avec lui".

Le défenseur de l'OL a jugé son nouvel entraîneur : "Sylvinho a beaucoup d’énergie sur le terrain. Il ressemble à ce que j'ai connu en , pour son exigence tactique. Il y a des petites différences, mais beaucoup de points communs avec ce que j'ai vécu en Série A. C'est un entraîneur qui aime beaucoup la tactique. J'ai de très bonnes sensations avec lui. J'ai discuté avec beaucoup de joueurs qui m'aident au quotidien pour m'intégrer".

Enfin, Joachim Andersen a botté en touche pour un possible départ de Neymar : "Je me fiche de savoir si Neymar va jouer avec le PSG ou pas, évidemment c’est une grosse perte pour eux mais pour moi ça ne change rien. Et le PSG dispose de grands joueurs par ailleurs. Evidemment quand tu es défenseur tu veux jouer contre les meilleurs attaquants mais tu veux avant tout gagner. Je ne me définis pas en pensant à l’équipe adverse mais je pense d’abord à mon jeu".