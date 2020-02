Lyon-Amiens (0-0) - Le Gones perdent encore du terrain

Défaits face à Nice il y a trois jours (2-1), les Lyonnais ont cette fois été tenus en échec sur leur pelouse ce mercredi. Coup d'arrêt pour l'OL.

Défait à Nice dimanche après-midi (2-1), l'Olympique Lyonnais avait la chance d'accueillir une équipe de l' en difficulté pour se racheter dès ce mercredi soir. Mais sur la pelouse du Groupama Stadium, rien n'a été facile pour les hommes de Rudi Garcia, opposés à des Picards venus pour se montrer, et non pour se contenter de faire de la figuration. En panne d'inspiration, l'OL a même affiché certaines lacunes dans le jeu... Bref, une soirée à oublier.

Un match plutôt à l'avantage... des visiteurs

Lors du premier acte, les gardiens étaient presque les seuls à se faire remarquer. Côté Amiénois, Régis Gurtner était attentif sur un coup franc à la trajectoire difficile à lire frappé par Bertrand Traoré (32e). Côté Lyonnais, Anthony Lopes n'était pas en reste deux minutes plus tard, lui qui était contraint à une parade de grande classe par Serhou Guirassy, auteur d'une frappe surpuissante que l'international portugais parvenait à détourner (34e).

Bien en place, l'ASC rentrait aux vestiaires avec un point du match nul amplement mérité, tant les locaux, gênés, avaient été incapables de se montrer dangereux dans le jeu. Au retour des vestiaires, l'OL n'haussait pas vraiment le niveau et concédait même plus d'occasions à son adversaire du soir. Toutefois, aucun de Kakuta (55e), Guirassy (64e) et Otero (69e) ne parvenaient à ouvrir le score et plonger les Gones dans un doute encore plus profond.

Entré en jeu en lieu et place de Bertrand Traoré, Rayan Cherki passait ensuite tout proche de s'en charger. Oublié par la défense amiénoise, le pur produit du centre de formation lyonnais voyait d'abord sa reprise de volée s'écraser sur le poteau (71e), puis sa tentative repoussée par Régis Gurtner (78e). Finalement, le score n'évoluait pas, et les deux équipes se quittaient dos à dos après un match nul et vierge qui ne fait les affaires de personne.