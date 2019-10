L'Uruguay s'impose en amical

Grâce à un but de Brian Rodriguez, l'Uruguay a dominé le Pérou ce samedi en amical.

Deux des meilleures sélections sud-américaines s'affrontaient la nuit dernière en amical du côté de Montévidéo, en l'occurrence l' et le . La rencontre a tourné à l'avantage des locaux, victorieux sur le plus petit des écarts.

Malgré les absences de Suarez et de Cavani, les protégés de Tabarez ont donc su l'emporter et prendre leur revanche sur la sélection qui les avait battus lors de la dernière Copa America. Brian Rodriguez, le sociétaire de , a marqué le seul but du match.

L'Uruguay et le Pérou vont se retrouver une nouvelle fois le 16 octobre pour un autre bras de fer amical. Ça sera cette fois-ci à Lima. Un test préparatoire supplémentaire avant le début des éliminatoires pour le Mondial 2022.