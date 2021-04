Luke Shaw : "La Ligue Europa devrait devenir notre objectif principal"

Le défenseur de Manchester United a de grandes ambitions en cette fin de saison, et cela passera par des victoires à domicile. À commencer par jeudi.

Luke Shaw estime que Manchester United doit être en mesure d'obtenir "de bien meilleurs résultats" à Old Trafford, alors que les Red Devils se préparent à accueillir l'AS Roma, jeudi soir, en demi-finale aller de Ligue Europa. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a été impressionnante en déplacement cette saison, mais est moins à l'aise à domicile.

Le défi est donc de reproduire les efforts fournis à l'extérieur quand ils foulent la pelouse d'Old Trafford. Après avoir subi quatre défaites à domicile en Premier League cette saison, Luke Shaw est pleinement conscient que l'équipe anglaise doit s'améliorer. "C'est peut-être un bon bilan à l'extérieur, mais notre bilan à domicile n'a pas été bon, nous savons que nous devons être meilleurs à domicile et obtenir de bien meilleurs résultats", a expliqué le défenseur à MUTV, faisant de la Ligue Europa un objectif.

"Nous concédions beaucoup trop de buts et nous le savions"

"Nous devons continuer à nous améliorer et nous avons la Ligue Europa, nous devons gagner cela et cela devrait être notre objectif principal maintenant", a estimé l'ancien joueur de Southampton. Pour parvenir à remporter ce titre européen, la stabilité défensive sera le maître mot chez les Mancuniens. Et Luke Shaw est fier d'y contribuer.

"Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis le début de la saison, nous concédions beaucoup trop de buts et nous le savions en tant qu'unité arrière et nous y avons travaillé. Nous devons continuer à nous efforcer d'être plus cliniques devant le but, car une équipe de Man Utd avec le talent que nous avons, nous devons gagner".

Après avoir accueilli la Roma en milieu de semaine, United restera à domicile pour une rencontre face à Liverpool, dimanche. Deuxième de Premier League à quatre journées de la fin et aux portes d'une éventuelle finale de Coupe d'Europe, la saison 2020-21 de Manchester United demeure largement aux dessus des attentes.