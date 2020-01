Lukas Podolski quitte Vissel Kobé

L’attaquant allemand Lukas Podolski a quitté sa formation japonaise de Vissel Kobé.

Après l’Espagnol David Villa, Vissel Kobé vient de se séparer d’un autre de ses attaquants vedettes, en l’occurrence Lukas Podolski. Le départ de l’Allemand a été officialisé ce samedi.

Âgé de 34 ans, Podolski sera resté deux saisons et demi au pays du Soleil Levant. Il a marqué 15 buts en 52 rencontres jouées. Il y a un mois, il avait participé à la conquête de la Coupe de l’Empereur. Son unique trophée au .

Podolski n’a pas annoncé qu’il comptait mettre un terme à sa carrière. Il pourrait donc s’offrir encore un ultime challenge. Durant sa carrière professionnelle, longue de 16 ans, il a joué dans cinq pays différents. Y en aura-t-il un sixième ?

Avec le départ de Podolski, Vissel Kobé ne compte désormais plus qu’une star européenne dans ses rangs, en l’occurrence Andres Iniesta. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat. Et son nom a récemment circulé du côté de l’ .