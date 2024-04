Lukaku sauveur de Chelsea ?

Chelsea aurait pris contact avec la fédération saoudienne pour vendre Romelu Lukaku, avec une demande initiale de 60 millions d'euros

Selon le journaliste spécialisé Sacha Tavolieri, les Blues font des efforts concertés pour maximiser les revenus de la vente de joueurs cet été afin de se conformer aux règlements de la Premier League en matière de profit et de durabilité (PSR). Chelsea veut donc alléger le poids du salaire de Lukaku et obtenir une indemnité de transfert afin d'atteindre ses objectifs financiers.

Alors que le club cherche à obtenir 60 millions d'euros pour l'attaquant belge, il reconnaît la possibilité d'obtenir environ 40 millions d'euros. Le club aurait besoin de réunir 43 millions d'euros pour éviter de considérer Lukaku comme une perte financière après avoir payé 97,5 millions de livres en 2021.

Et la Roma alors ?

En revanche, l'intérêt de l'AS Rome pour Lukaku dépend de sa qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. La forme actuelle de Lukaku, qui a marqué 18 buts en 38 apparitions, a conduit la Roma à croire aux capacités de l'attaquant, mais elle ne déboursera cette somme onéreuse que si elle termine dans les quatre premiers de la Serie A cette saison. De plus, le retour potentiel de Tammy Abraham en pleine possession de ses moyens a diminué la volonté de la Roma de recruter Lukaku.

Le Belge, lui, n'aurait pas encore pris de décision définitive quant à son futur club. Cependant, il est de plus en plus certain qu'il ne reviendra pas à Stamford Bridge après deux périodes désastreuses qui l'ont vu marquer seulement 15 fois en 59 apparitions avec les Blues.