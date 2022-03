Lukaku dément un départ de Chelsea

Romelu Lukaku est furieux d'entendre dire qu'il veut quitter Chelsea en cette période de crise que traverse le club londonien.

Lukaku a alimenté la rubrique des transferts en fin de semaine dernière. Il était question le concernant d’un potentiel come-back dans son ancien club de l'Inter Milan en raison des difficultés qu’il traverse et aussi à cause des sanctions qui frappent actuellement les Blues et qui rend l’avenir de toute une institution incertain.

Pourtant, si l’on en croit le Telegraph, Lukaku n'a aucune intention de quitter Chelsea à court terme. Il est déterminé à lui rester fidèle tant que la situation le permettra.

Lukaku ne lâchera pas Chelsea

La même source indique que le Belge a été irrité après avoir lu des informations selon lesquelles il était prêt à lâcher son employeur au moment où celui-ci se retrouve dans le dur. Il est dans un état d’esprit totalement opposé et convient que c’est le moment de faire preuve de solidarité et de rester uni.

Chelsea a assuré à Lukaku et aux autres joueurs qu'ils travaillaient pour stabiliser la situation et minimiser l'impact des sanctions.

Lukaku n’a marqué qu’un but lors de ses sept derniers matches avec les Blues. Et il n’a cumulé que 31 minutes lors des trois dernières parties de la formation londonienne.