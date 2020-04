Lukaku : "23 joueurs sur 25 à l'Inter étaient malades"

Romelu Lukaku a fait une révélation étonnante, affirmant que "23 joueurs sur 25 de l'Inter étaient malades avec une toux et de la fièvre" en janvier.

Jusqu'à présent, les Nerazzurri n'ont enregistré aucun cas positif confirmé de coronavirus, bien qu'ils se trouvent en Lombardie, épicentre de la pandémie en .

Mais Lukaku suggère qu'il y avait des situations très suspectes en coulisses lors de sa conversation sur Instagram Live avec Kat Kerkhofs, qui est un présentateur de télévision belge et épouse de l'attaquant de Dries Mertens.

«Nous avons eu une semaine de congé en décembre, nous sommes retournés au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas. Nous avons joué contre et après environ 25 minutes, l'un de nos défenseurs a dû quitter le terrain. Il n'a pas pu continuer et s'est presque évanoui. »

Le joueur auquel le Belge fait référence est Milan Skriniar, qui a débuté ce match du 17 janvier et est sorti après 17 minutes de jeu, officiellement parce qu'il se sentait étourdi et ne s'était pas encore remis d'une "grippe".

Le premier cas officiel de coronavirus en Italie n'a eu lieu que le 21 février, les joueurs lombards n'ont donc pas été testés. «Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Je me sentais beaucoup plus chaud que d'habitude. Je n'avais pas souffert de fièvre depuis des années », a ajouté Lukaku.