Luka Modric va lâcher une bombe !

La finale de l'UEFA Nations League 2022/23 sera déterminante pour l'avenir international de Luka Modric avec la Croatie.

Modric est en passe d'obtenir sa 166e sélection lors de la finale entre la Croatie et l'Espagne, ce week-end à Rotterdam.

Malgré ses 37 ans au début de la saison 2022/23, Modric est resté une figure centrale du Real Madrid et de la Croatie, dont il a été le capitaine jusqu'à une nouvelle demi-finale de la Coupe du monde en 2022.

Cependant, le milieu de terrain vétéran est confronté à un appel important concernant ses projets pour les 12 prochains mois, alors qu'il s'apprête à signer une nouvelle prolongation d'un an à Madrid.

Modric a déjà rejeté les rumeurs selon lesquelles sa prolongation dépendrait de sa retraite internationale et Carlo Ancelotti ne lui mettra pas de pression supplémentaire.

Selon les informations du journal croate Jutarnji List, Modric a l'intention de s'en tenir à son plan d'annoncer son avenir après la finale, avec une forte probabilité qu'il reste en poste.

La Croatie doit disputer six matches de qualification pour l'Euro 2024 entre septembre et novembre, alors qu'aucun n'est prévu pour 2023, et cet équilibre pourrait être déterminant si Modric veut mener son pays à l'Euro 2024.