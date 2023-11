Luka Modric réitère son amour au Real Madrid

Légende du Real Madrid, Luka Modric a clamé, une nouvelle fois, son amour au club madrilène.

Arrivé au Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric est l’un des joueurs les plus aimés par les fans madrilènes. En 11 années passées dans la capitale espagnole, le capitaine de la Croatie a remporté un total de 23 trophées dont 5 Ligues des Champions. Le numéro 10 du Real Madrid a même remporté un Ballon d’or sous la tunique madrilène en 2018, devenant ainsi le premier joueur à remporter un Ballon d’or sous l’ère Messi-Ronaldo.

Getty

La déclaration d’amour de Luka Modric au Real Madrid

Alors qu’il a dépassé la barre des 500 matchs avec le club début novembre, Luka Modric n’est plus un titulaire indiscutable au Real Madrid cette saison. L’entraîneur italien Carlo Ancelotti a donné le pouvoir à la jeunesse dans l’entrejeu madrilène, reléguant ainsi le Croate et l’autre vétéran, Toni Kroos, au second rang. Mécontent de son nouveau statut, Luka Modric n’en veut pas toutefois au club qui est devenu sa deuxième famille ces dernières années. « Le Real Madrid est tout pour moi. Il fait partie de ma vie, de ma famille et de mon mode de vie. Je suis né en Croatie, mais je suis ici depuis 11 ans et je me sens chez moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l'histoire du football », a-t-il confié lors d’un entretien accordé au média du club.

Luka Modric remercie les fans pour leur affection

Adulé par les supporters madrilènes qui sont toujours contents de le voir sur le terrain, Luka Modric leur témoigne une reconnaissance sans fin. « Au-delà des récompenses et des titres, la reconnaissance des supporters, qui m'ont toujours soutenu, a été la chose la plus importante pour moi », reconnait-il. Pour Luka Modric, la meilleure manière de renvoyer l’ascenseur aux fans est de sortir de magnifiques prestations sur le terrain. « On ne peut pas tromper les gens. L'affection que je reçois à chaque fois que je pénètre sur la pelouse du Santiago Bernabéu me rend très heureux. C'est pourquoi je veux toujours leur rendre la pareille en donnant le meilleur de moi-même », a conclu le vice-champion du monde 2028.