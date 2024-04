Luka Modric, le scénario fou !

Après une saison où le départ de Luka Modric semblait inéluctable, il semblerait que le Croate ait envie de rester au club une saison de plus.

Le joueur de 38 ans est toujours capable d'excellentes performances, mais nombreux sont ceux qui prévoyaient son départ, car il a été relégué sur le banc de touche pendant une grande partie de la saison.

Modric a débuté le Clasico dimanche soir et s'est montré à la hauteur, faisant circuler le ballon avec son calme habituel et trouvant des brèches dans le milieu de terrain adverse.

Modric veut rester !

Selon Diario AS, Modric souhaite prolonger son contrat d'une année supplémentaire. D'après le journal, ses récentes performances ont montré qu'il n'a pas renoncé à gagner une place de titulaire ou à décrocher un nouveau bail.

Avant cela, il avait été dit que Modric réfléchissait encore à sa décision, mais il serait compréhensible que l'euphorie générée par la campagne du Real Madrid en Ligue des champions et en Liga ait incité Modric à continuer. Il serait de toute façon difficile de quitter le Real Madrid, mais le faire alors qu'il est si agréable d'y jouer l'est encore plus.