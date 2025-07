Luka Modric : cette fois, c'est terminé

Le Real Madrid a été éliminé de la Coupe du monde des clubs mercredi après avoir perdu 4-0 contre le Paris Saint-Germain, lors du dernier match de Luka Modric avec le club.

Le contrat du milieu de terrain croate expire à la fin du tournoi, et il quittera le Santiago Bernabeu après 13 années glorieuses.





À l'issue de son dernier match sous le célèbre maillot blanc, Modric s'est confié aux médias officiels du Real Madrid pour exprimer ses émotions. Selon Sport, il est revenu sur son parcours au sein du club.







« Une période inoubliable, glorieuse et couronnée de succès s'est achevée. Ce que j'ai vécu m'apporte encore plus de joie. Me souvenir de tout ce que j'ai accompli ici me rend très heureux, même si c'est fini. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Le Real Madrid m'a tout donné sur le plan footballistique et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Je serai toujours un Madridista.





« Ce fut un long parcours, mais inoubliable. J'ai beaucoup grandi en tant que joueur et en tant que personne. J'ai une autre maison en dehors de chez moi, car Madrid et l'Espagne sont comme ma deuxième maison. Je suis très heureux et je suis sûr qu'avec le temps, je serai encore plus conscient de ce que j'ai accompli, car j'aurai besoin d'un peu de temps pour faire le bilan de toutes les émotions et de tout ce que j'ai accompli ici. »





Modric, qui rejoindra Milan dès la semaine prochaine, a été interrogé sur ses sentiments à l'idée d'être le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid en termes de trophées remportés.





« Entendre mes chiffres me rend heureux et fier de ce que j'ai accompli. Être le joueur qui a remporté le plus de titres dans le meilleur club de l'histoire du football est impressionnant. Il y a aussi d'autres choses, comme l'affection des gens. Je garde toujours cela à l'esprit, car c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous ne pouvez pas tromper les gens et ils ne vous aimeront pas simplement parce que vous jouez pour le Real Madrid, mais l'affection qu'ils m'ont témoignée est impressionnante. Je n'aurais jamais imaginé cela. »





Modric révèle son moment préféré au Real Madrid

Modric a également révélé que la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid en 2014 était son moment préféré en tant que joueur des Merengues.





« C'est là qu'a commencé la domination des 12 ou 13 dernières années, qui a été incroyable, avec six Ligues des champions remportées en dix ans. Je mentionne toujours La Décima parce que c'était impressionnant, et la façon dont nous l'avons remportée définit parfaitement ce qu'est le Real Madrid : ne jamais abandonner et croire jusqu'à la fin. C'était inoubliable pour les Madridistas, car le numéro 10 est spécial. Pour moi, c'est aussi un numéro spécial. Quand je me souviens de cette célébration, j'ai toujours le sourire. »