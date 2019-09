Sondage - Le Barça est-il encore favori pour remporter la Liga ?

Le Barça s'est incliné face à Grenade et inquiète en ce début de saison. Au point de ne plus être favori pour remporter la Liga selon vous ?

Le Barça a connu sa deuxième défaite de la saison en , samedi soir sur la pelouse de Grenade (2-0). Avec seulement 5 points obtenus en 7 journées de championnat, le club catalan est loin d'être dans ses standards habituels.

VIDÉO - Valverde: “Je suis responsable pour la défaite”​

En conférence de presse, Ernesto Valverde n'a pas caché être frusté par le moment négatif traversé par son équipe : "Je ne suis pas fâché. J'essaye d'assumer la responsabilité pour tout ce qui concerne l'équipe. Evidemment les joueurs ont une part de responsabilité, ils réussissent certaines choses et en ratent d'autres. Mais au final, c'est le coach qui est responsable, et je me sens responsable de ce qu'il s'est passé.

L'article continue ci-dessous

Je suis un peu agacé, car je n'aime pas perdre. On peut gagner ou perdre. Mais quand on perd, il faut au moins mériter la victoire et on ne l'a pas méritée", a estimé le technicien.

Au vu de son début de saison, loin de répondre aux attentes, estimez-vous que le Barça est-il encore favori afin de remporter le titre en ? N'hésitez pas à laisser votre opinion sur nos réseaux sociaux.

Le Barça est-il encore favori pour gagner la Liga selon vous ?