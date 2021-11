Luis Suarez excité par son retour à Liverpool

L’attaquant uruguayen est extrêmement heureux de pouvoir rejouer à Anfield, la terre de ses anciens exploits.

L'attaquant de l'Atletico Madrid, Luis Suarez, s’apprête à rejouer à Liverpool, à l’occasion de l’opposition entre les Matelassiers et les Reds pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions (mercredi, à 21h).

Suarez est particulièrement excité à l’idée de pouvoir se produire de nouveau dans un Anfield plein. "C'était incroyable de voir l'ambiance à Anfield", a déclaré l'Uruguayen au site de l’UEFA. "Regarder les matchs de Premier League était incroyable, tout comme l'opportunité de réaliser l'un de mes rêves, d'être là, de ressentir l'amour des gens dès la première minute."

Suarez évoque un « lien fort » avec les fans de Liverpool

Lors de son passage chez les Merseysiders, El Pistolero s’est démarqué par son talent et ses nombreux buts marqués. Mais, il n’y a pas que cela. Il a aussi fait montre d’une grande combativité et son refus de l’échec.

"Ils (les fans) pouvaient voir mon engagement, mon désir que Liverpool continue de faire partie de l'élite du football", a poursuivi Suarez. « C'est vrai que nous avons eu quelques années où nous n'étions pas là où nous voulions être. Mais ils ont vu mon attitude, et c'est pourquoi il y avait ce rapport, cet amour entre nous - c'était réciproque entre moi et les fans. C'était incroyable et cela m'a donné une motivation supplémentaire pour jouer à Anfield. »

Durant son passage de trois ans et demi à Liverpool (2011-2014), Suarez a marqué 107 buts en 173 rencontres. Il a ensuite été transféré au Barça contre un montant de 81 millions d’euros.