Luis Suarez dévoile ses options pour le futur

Libéré par l’Atlético Madrid, l’attaquant uruguayen affirme avoir reçu de très nombreuses propositions émanant de la MLS.

Luis Suarez affirme avoir reçu plusieurs offres de contrat de la part d'équipes de MLS. L'attaquant est libre après avoir quitté l'Atletico Madrid à la fin de la saison dernière et il est en quête d’un nouveau challenge. Actuellement, il est en pleine réflexion par rapport à la destination qu’il compte rallier.

Les États-Unis sont considérés depuis longtemps comme une destination possible pour l'international uruguayen, qui a déclaré vouloir rejoindre une équipe qui lui permettra d'être en bonne position pour participer à la Coupe du monde 2022.

Le joueur de 35 ans a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en Europe, mais il pourrait bientôt changer de continent.

Qu'a dit Suarez à propos d'un transfert en MLS ?

"Le fait est que j’ai aussi des possibilités pour janvier, je dois tout analyser", a-t-il déclaré à Radio Sport 890.

« Le marché en MLS est très complexe, certains clubs vous veulent mais ils n'ont pas les bons créneaux, et donc il faudrait que ce soit pour janvier. D'autres clubs vous veulent maintenant mais je dois évaluer s'ils ont une chance de se qualifier pour les playoffs », a ajouté El Pistolero.

"Je ne ferme la porte à personne et j’écoute toutes les offres. Mais si certaines équipes de MLS ne se qualifient pas pour les playoffs, elles terminent leur saison la première semaine d'octobre, et ce n'est pas utile pour moi car je m'arrêterais un mois avant la Coupe du monde, ce qui ne serait pas bon pour moi."

L'article continue ci-dessous

Suarez rejette les rumeurs de l'Inter Miami

L'Inter Miami était cité comme l'une des équipes capables d'attirer Suarez en MLS. Des rumeurs ont même laissé croire que le club de Floride voulait le réunir avec son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi.

Mais l'ex-attaquant d'Ajax affirme que les spéculations selon lesquelles le duo pourrait se retrouver à Miami cette année sont fausses. "Ce qui a été dit sur l'Inter Miami n'est pas vrai, beaucoup de choses sont dites dans la presse et sur les médias sociaux, mais nous ne pouvons pas venir démentir ce qui se dit tout le temps", a-t-il ajouté.

"Leo a son avenir au PSG, et ensuite je ne sais pas où il voudra prendre sa retraite. J'ai mes projets sportifs et ensuite j'analyserai les choses avec ma famille. Nous finirons sûrement par vivre près l'un de l'autre à Barcelone parce que nous sommes amis et que nos familles le sont aussi, mais de là à finir ensemble dans le même projet sportif, il y a beaucoup de spéculations."