Luis Suarez dévoile les attaquants qu'il aime regarder jouer

Dans un entretien accordé à One Football, l'Uruguayen a notamment avoué son intérêt pour la façon de jouer du jeune anglais Tammy Abraham.

Auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison, Luis Suarez est certes performant, mais moins qu'il ne l'a été par le passé sous les couleurs du . Longtemps considéré comme le meilleur numéro 9 au monde, l'Uruguayen a un peu plus de mal ces derniers mois, lui qui est désormais âgé de 32 ans. Néanmoins, l'ancien de demeure un attaquant de pointe de qualité et suit avec attention ses différents concurrents.

Peuve en est, Luis Suarez s'est confié dans une interview accordée à OneFootball le poste de numéro 9 et a dévoilé ses différentes inspirations parmi les joueurs encore en activité, l'occasion de témoigner son respect pour Tammy Abraham, véritable révélation en qui enchaîne les buts avec .

Abraham, Maxi Gomez et Lautaro, des profils appréciés

"Personnellement, j’ai certains attaquants que je regarde parce que j’aime regarder leur football, qu’ils soient jeunes ou vieux. L’un est Abraham, le "9" de Chelsea. Je pense que c’est un très bon attaquant, avec une très bonne finition, et il bouge très bien malgré son jeune âge", a avoué l'avant-centre du Barça.

Si le jeune anglais impressionne Outre-Manche, il n'est pas le seul à être apprécié par Luis Suarez. En effet, l'Uruguayen apprécie aussi des profils qui lui ressemblent plus, car sud-américains. "Un autre que j’adore est Maxi Gomez. En plus d’être uruguayen, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités, plus que n’importe quel club peut rechercher dans un avant-centre et, évidemment, il y a d’autres joueurs comme Lautaro Martínez qui montrent aussi un très haut niveau".