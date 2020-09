Luis Suarez dans le groupe de l’Atlético

Luis Suarez pourrait effectuer ses débuts sous le maillot de l’Atlético Madrid dès dimanche lors de l’opposition contre Grenade.

L’ attaque son parcours en championnat dimanche, avec un duel face à Grenade à domicile (16 heures). Une rencontre qui pourrait voir Luis Suarez effectuer ses grands débuts avec les Matelassiers.

Transféré vendredi de Barcelone contre un montant de 6M€, « El Pistolero » est déjà convoqué dans le groupe. Avec son maillot numéro 9, il espère maintenant pouvoir jouer et lancer ainsi sur de bonnes bases la campagne de son équipe, ainsi que sa carrière du côté de Wanda Metropolitano.

Simeone l’a jugé apte

En conférence de presse d’avant-match, Diego Simeone, le coach des Colchoneros, a indiqué qu’il n’avait aucune raison de ne pas faire appel à son nouveau transfuge : « Hier (vendredi), il a eu une journée longue et éreintante, il a fini par s'entraîner avec l'équipe. Il a été très bien, on l'a vu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie, et, bien sûr, il sera convoqué (dimanche). On verra s'il sera titulaire ou s'il entrera en deuxième période. »

Durant ses six années passées au Barça, Suarez a disputé 191 matches et inscrit 147 buts dans la Espagnole. Parmi les joueurs en activité il n’y a que Lionel Messi (444 buts) et Karim Benzema (169). Un total qu’il a désormais à cœur d’améliorer avec sa nouvelle formation.