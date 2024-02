Luis Suarez, c'est terminé

Luis Suarez a révélé qu'il mettrait fin à sa carrière de joueur à l'Inter Miami après avoir rejoint le club de MLS pour un contrat d'un an

Suarez a retrouvé ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, dans le club de Floride, après avoir quitté Gremio à la fin de l'année 2023. Il a signé un contrat de 12 mois assorti d'une option de prolongation d'un an et pense qu'il s'agit du dernier contrat de sa carrière.

Il a déclaré à Del Sol FM : "L'Inter Miami est le dernier club de ma carrière. Je ne peux pas être plus honnête. La famille le sait déjà. Je ne connais pas encore la date, mais c'est la dernière étape. Je suis également prêt à relever mon dernier défi. Je dois penser à ma qualité de vie après. Je parle de ça et j'ai envie de pleurer parce que je suis comme ça, mais il faut se préparer. Je me souviens qu'un ancien joueur m'avait dit que le joueur n'est jamais préparé à la retraite.

À 37 ans, Suarez semble toujours en pleine forme. La saison dernière, il a inscrit un nombre impressionnant de 17 buts en 33 matches de Serie A avec Gremio, ce qui lui a valu les titres de meilleur joueur et de meilleur attaquant du championnat. Il devrait aider l'Inter Miami à réaliser une meilleure saison que l'année dernière, puisque Messi et ses coéquipiers n'ont pas réussi à atteindre les playoffs de la MLS malgré leur victoire en Coupe des Ligues plus tôt dans l'année.

Suarez et ses coéquipiers de l'Inter Miami vont bientôt entamer la campagne 2024 de la MLS. Ils commenceront par un match à domicile contre le Real Salt Lake le 22 février avant de se rendre en Californie pour affronter le LA Galaxy quatre jours plus tard.