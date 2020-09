Luis Suarez accusé de triche par la justice italienne

Selon une lettre communiquée par le procureur de Pérouse, les faites reprochés à Luis Suarez concernent le passage d'un test d'italien frauduleux.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Luis Suarez. L'interrogatoire effectué par l'attaquant il y a quelques jours à Pérouse et préparatoire à l'obtention de la nationalité italienne a abouti au centre d'une enquête. Et les faits reprochés à l'attaquant uruguayen ne devraient pas améliorer sa situation personnelle...

"Des irrégularités sont apparues dans l'examen passé par Luis Suarez"

En effet, le procureur de Pérouse et la Guardia di Finanza émettent l'hypothèse de crimes de divulgation de secrets de bureau, de fausse idéologie dans des documents publics et plus encore. En pratique, Suarez se serait mis d'accord sur les sujets du test d'italien, tandis que les notes auraient été attribuées avant de passer l'examen.

Accord entre Luis Suarez et l'Atlético, en attendant qu'il se libère​

Plus d'équipes

"Au cours des enquêtes, des irrégularités sont apparues dans l'examen passé par Luis Suarez pour obtenir la nationalité italienne. Il ressort des activités d'enquête que les sujets couverts par l'examen avaient été convenus à l'avance et que la note avait été attribuée avant l'examen, et que le candidat n'avait démontré qu'une connaissance élémentaire de la langue italienne. Aujourd'hui, la police financière procède à des acquisitions documentaires à l'Université de Pérouse dans le but de confirmer le comportement décrit et de signaler les délits de divulgation de secrets de bureau, de mensonge idéologique commis par des agents publics et plus encore", écrit le procureur de Pérouse.