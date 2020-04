Luis Figo : "Le Real Madrid aurait dû devancer Dortmund pour Haaland"

La légende merengue, Luis Figo, estime que le Real n'aurait pas dû se faire doubler par le Borussia pour les services d'Erling Haaland.

Le aurait dû battre le pour la signature d'Erling Haaland, a déclaré Luis Figo. Le Portugais s'interrogeant ainsi sur l'efficacité de la cellule de recrutement du côté de Santiago Bernabeu.

Les Blancos étaient parfaitement conscients du potentiel de l'attaquant norvégien lors du mois de janvier dernier. Les exploits prolifiques de Haaland au Red Bull Salzburg, en particulier en , l'ont vu apparaitre dans le viseur des plus grandes équipes européennes. Madrid et faisaient partie des écuries intéressées par ses services, mais c'est Dortmund qui a empoché la mise en payant une clause de libération relativement faible, à savoir 20 millions d'euros.

Haaland n'écarte pas un départ dans un futur

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Ayant battu encore plus de records depuis qu'il a rallié l' , le prodige scandinave a vu son prix grimper encore plus ces derniers mois. L'intérêt pour obtenir sa signature reste de mise, et le Real envisage de revenir à la charge cet été pour essayer de mettre la main sur ce talentueux buteur. Il coûtera cependant beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois et Figo se demande pourquoi les Blancos ont laissé passer une telle opportunité en hiver dernier.

La légende madrilène a déclaré à Movistar + à propos de Haaland: "C'est un joueur cher maintenant. Il a marqué beaucoup de buts et il semble prêt pour de grandes choses. Mais le Real Madrid aurait dû le signer avant qu'il n'aille à Dortmund. C'est le travail de la cellule de recrutement".

Figo sait de quoi il parle quand il évoque des transferts mirobolants à Bernabeu vu qu'il en a lui-même incarné un en 2000 en débarquant de manière controversée de Barcelone. après avoir lui-même effectué un changement controversé en 2000.