Luis Figo comprend le geste de Neymar face au supporter rennais

L'ancien Ballon d'Or portugais, Luis Figo, n'accable pas Neymar pour le geste violent que ce dernier après la finale de la Coupe de France.

Samedi dernier, en finale de la , Neymar a fait parler de lui de deux façons contrastées. D'abord en signant une bonne prestation sur le terrain, en dépit de la défaite de son équipe. Et ensuite en réagissant à la provocation d'un supporter alors qu'il était allé chercher sa médaille en tribunes.

Un fan de l'équipe bretonne s'est moqué de lui et au lieu de l'ignorer, comme l'ont fait le reste de ses coéquipiers, le Brésilien a eu le mauvais réflexe de répondre. Et il l'a fait en donnant une légère claque à l'individu. Un réflexe regrettable et pour lequel, l'ancien Barcelonais s'est excusé rapidement.

Neymar a admis qu'il n'aurait pas dû agir ainsi, mais cela n'a pas empêché les critiques de s'abattre sur lui. Il est notamment montré du doigt dans son pays, où on souligne son manque de maitrise du soi et aussi le fait qu'il accumule les faits divers plus que les faits d'armes depuis quelques temps.

"Il y a beaucoup de pression sur ses épaules"

Le champion olympique peut, cela dit, aussi compter sur quelques soutiens. Et parmi ceux qui sont venus à son secours, il y a notamment Luis Figo, l'ancien grand joueur du Barça et du . En visite à Rio De Janeiro dans le cadre d'un évènement promotionnel de la Ligue des Champions, le Portugais a fait savoir qu'il comprenait la réaction de l'attaquant brésilien. "En tant que joueur je peux comprendre Neymar. On ne doit pas encourager ce genre de gestes. Mais, comme je l’ai déjà dit, je comprends qu’après un grand match que vous avez perdu, vous êtes contrarié et vous perdez votre sang froid face à une provocation. C'est une situation qui ne devrait pas se produire, mais je comprends. N'importe qui aurait pu réagir comme ça. Je ne le défends pas mais j'essaye de comprendre un geste qui n'aurait pas dû se produire. Instinctivement, après une provocation, il a peut-être agi sans réfléchir".

Invité à donner un avis global et sur le rendement que Neymar affiche depuis quelques mois, Figo a enchéri : "Il a des qualités impressionnantes. Il a eu deux blessures ces dernières années. Cela entraîne trop de responsabilités. Il y a tout un pays derrière et la pression est toujours importante sur les épaules de celui qui est sensé diriger sa sélection vers le titre mondial ou celui du continent. Il a également cette responsabilité pour la qualité qu’il a démontrée au cours des années précédentes. À mon avis, il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Cela peut rapporter un trophée individuel, mais des épreuves individuelles doivent s'accompagner d’autres trophées collectifs, d’importants. Cela dépend aussi des joueurs qui vous entourent, de la période de l'année à laquelle vous êtes et si quelqu'un est en forme pour tirer le collectif vers le haut. Ce sont des choses-là qui influencent, cela n’a rien à voir avec la qualité individuelle du joueur".